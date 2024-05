Le Hezbollah tire une salve de roquettes sur une base israélienne dans le Golan

Les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah continuent. La milice chiite a tiré une salve de roquettes sur une base israélienne du Golan, mais également sur des localités frontalières. Les habitants des zones limitrophes des deux pays ont été contraints de fuir leurs habitations.

Le Hezbollah a attaqué la base militaire israélienne de Nafah, sur le plateau du Golan, selon un communiqué reçu par RIA Novosti.

«Une attaque avec des dizaines de roquettes Katiouchas contre le quartier général de la 210e division ennemie sur le plateau du Golan a été lancée en réponse au bombardement nocturne par l'armée israélienne de la vallée de la Bekaa, entre les villes de Nabi Shit et d'Al-Safari, à la suite de laquelle plusieurs personnes ont été légèrement blessées», a indiqué le mouvement.

En outre, le parti chiite a signalé une attaque contre la colonie de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, près de la frontière. «Des dizaines de roquettes Katiouchas et Falak ont ​​été utilisées pour frapper des positions d'artillerie, des soldats et des véhicules de l'armée israélienne à Zaur, ainsi que le site d'Al-Samaqa, la colonie de Kfar Yuwal, la colonie de Kfargaladi et la colonie de Margaliot», ajoute le communiqué.

Plus tôt, l'Agence nationale d'information libanaise (ANI) a annoncé que trois personnes avaient été blessées avant l'aube dans une frappe israélienne dans l'est du pays, où le Hezbollah est fortement implanté. «Des avions militaires ennemis ont lancé une frappe vers 1h30 sur une usine à Sifri, blessant trois civils et détruisant le bâtiment», a rapporté l'ANI. Sifri est située dans la vallée de la Bekaa, près de la ville de Baalbek.

Plus de 100 000 Libanais ont dû fuir le sud du pays

La situation à la frontière israélo-libanaise s’est aggravée après le déclenchement des hostilités dans la bande de Gaza en octobre 2023. Les deux camps s'affrontent quasi-quotidiennement.

En près de sept mois de violences transfrontalières, au moins 390 personnes parmi lesquelles 255 combattants du Hezbollah et plus de 70 civils ont été tuées au Liban, selon un décompte de l'AFP. Au moins 11 combattants du Hamas ont été tués. Côté israélien, onze soldats et neuf civils ont été tués, selon un bilan officiel.

Selon le ministère libanais des Affaires étrangères, environ 100 000 personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers dans le sud du pays à cause des bombardements. La partie israélienne a indiqué qu'environ 80 000 habitants du nord d'Israël se trouvaient dans une situation similaire.