L'envoyé allemand à Ramallah chassé d'une université par des étudiants palestiniens (VIDEO)

Oliver Owcza, l'envoyé allemand auprès de l'Autorité palestinienne, a été chassé de l'université Birzeit par des étudiants palestiniens en colère, dénonçant le soutien de Berlin à l'État hébreu. La défense d'Israël est toujours justifiée par l'Holocauste perpétré par les nazis.

L'envoyé allemand auprès de l'Autorité palestinienne n'était pas le bienvenu à Ramallah. Oliver Owcza a été chassé par les étudiants de l'université de Birzeit alors qu'il y faisait une visite le 30 avril.

Face à une foule d'étudiants palestiniens lui enjoignant de sortir de l'établissement, le diplomate allemand a été obligé de rejoindre son véhicule. Les protestataires, très remontés, ont commencé à jeter des pierres sur la voiture, tout en cassant le rétroviseur. Oliver Owcza a dû quitter les lieux sous les huées des élèves de l'université. Le consul général d'Italie Domenico Bellato est aussi identifiable sur les images.

Suite à cet incident, le diplomate allemand a publié un message sur X (ex-Twitter) dans lequel il regrette «que la réunion d'aujourd'hui des chefs de mission de l'UE au Musée national de Birzeit ait été indûment interrompue par des manifestants», tout en affirmant vouloir continuer «à travailler de manière constructive avec nos partenaires palestiniens».

Une manifestation a eu lieu le même jour à Ramallah, à proximité de la représentation du Canada.

Les diplomates chassés «en raison de leur position sur le génocide à Gaza»

«Le mouvement étudiant a refusé à ces visiteurs de venir au musée en raison de leur position sur le génocide à Gaza. Pour cette raison, nous leur avons demandé de partir», a déclaré le représentant des étudiants palestiniens, Omar Kayed, cité par l'AFP. Le soutien militaire à Israël est aussi dénoncé par les manifestants.

Concernant cette aide, la Cour internationale de justice de l'ONU a rendu sa décision préliminaire le 30 avril, affirmant qu'elle ne mettrait pas en œuvre des mesures d'urgence pour empêcher la vente d'armes à Israël. Le Nicaragua avait porté plainte contre le gouvernement allemand, l'accusant de violer la Convention sur le génocide de 1948 en fournissant des armes à l'État hébreu. Berlin a en effet autorisé l'exportation de produits de défense à l'armée israélienne en novembre dernier, rapporte un article de Reuters. Selon la source, le gouvernement allemand a approuvé l'exportation de matériel de défense d'une valeur de près de 303 millions d'euros.

L'Allemagne est l'un des plus fidèles soutiens à l'État hébreu depuis le début du conflit. «L'histoire de l'Allemagne et notre responsabilité découlant de l'Holocauste nous obligent à défendre l'existence et la sécurité de l'État d'Israël», avait précisé le 17 octobre dans un communiqué le chancelier allemand Olaf Scholz.

Des étrangers qui doivent reconnaître Israël pour devenir allemands

Ce principe guide aussi la politique étrangère allemande depuis près de 80 ans. Un rapport du département américain a ainsi montré que l'Allemagne avait versé plus de 86,8 milliards de dollars à Israël entre 1945 et 2018. Cette aide a d'ailleurs été récemment prolongée jusqu'en 2027. Berlin a débloqué une nouvelle enveloppe de 25 millions d’euros destiné aux 113 000 survivants de la Shoah qui vivent en Israël et ont subi les attaques du 7 octobre.

Avant même le conflit à Gaza, la région de Saxe-Anhalt au centre de l'Allemagne avait annoncé en juin 2023 qu'une personne étrangère ne reconnaissant pas le droit d'Israël à exister se verrait refuser la naturalisation, rapporte le média DW.