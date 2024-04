Surenchère d'aide militaire à l’Ukraine : Londres annonce une rallonge de 500 millions de livres

À quelques mois de législatives où il est largement donné perdant, le Premier ministre britannique Rishi Sunak doit annoncer ce 23 avril lors d’un déplacement en Pologne une nouvelle aide militaire de 500 millions de livres sterling à l’Ukraine, portant à 3 milliards le montant du soutien armé du Royaume-Uni à ce pays.

Downing Street a d'ores et déjà fait savoir que Rishi Sunak allait annoncer ce 23 avril une aide miliaire supplémentaire à Kiev de 500 millions de livres (579 millions d’euros) à l’occasion d’une visite en Pologne où le Premier ministre britannique rencontrera son homologue polonais Donald Tusk.

Cette somme «sera utilisée pour fournir rapidement des munitions, une défense aérienne, des drones et un soutien technique dont le besoin est urgent», ont précisé les services du Premier ministre britannique. «Les drones seront achetés au Royaume-Uni et les fonds soutiendront le développement des chaînes d’approvisionnement nationales de défense», ont-ils ajouté.

Fervent partisan du soutien à l’Ukraine, Rishi Sunak s’était rendu à Kiev mi-janvier pour y signer un accord de sécurité bilatéral entre le Royaume-Uni et l’Ukraine. Déplacement au cours duquel il avait déjà annoncé 2,5 milliards de livres sterling d’aide militaire à l’Ukraine en 2024. Une aide en hausse de 200 millions par rapport aux deux années précédentes.

Par ailleurs, «le ministère de la Défense enverra également du Royaume-Uni le plus gros lot d’équipements jamais réalisé», toujours selon Downing Street, comprenant notamment 60 embarcations d’attaque rapide, 400 véhicules et 1 600 missiles d’«attaque et de défense aérienne» ainsi que des missiles de croisière Storm Shadow.

Cette annonce intervient alors que les troupes ukrainiennes sont à la peine face à l'armée russe, qui a repris l'initiative sur le front, notamment dans le Donbass, annonçant régulièrement la prise de nouvelles localités.

Sunak plus impopulaire que jamais

Cette surenchère britannique advient quelques jours après le vote par la Chambre des représentants du Congrès des États-Unis d’une enveloppe de 61 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à Kiev. Le vote de ce texte par le Sénat américain, menant à son adoption, est attendu ce 23 avril.

La visite de Rishi Sunak en Pologne, pays frontalier et allié de l’Ukraine, s’inscrit également dans un contexte intérieur compliqué pour le chef du gouvernement britannique. De plus en plus contesté, celui-ci est dans les sondages donné nettement perdant face aux Travaillistes lors des prochaines législatives qui doivent avoir lieu courant 2024. Selon l’Ipsos, la cote de popularité de Rishi Sunak atteint «les pires niveaux» jamais enregistrés depuis la création de l’institut de sondage dans les années 70.

Du côté de Moscou, les autorités russes ont déclaré à maintes reprises que ces coups de pouce supplémentaires des Occidentaux aux forces ukrainiennes ne changeraient pas l’issue du conflit.