L’opposition moldave a annoncé ce 21 avril la formation d’un nouveau bloc politique exigeant le rétablissement des relations avec la Fédération de Russie.

Le nouveau bloc politique «Victoire» prône le rétablissement des relations avec la Russie et la CEI, a déclaré l'opposant moldave Ilan Shor sur Telegram ce 21 avril, à l'issue d'un meeting dans la capitale russe.

«Un événement véritablement historique s'est produit à Moscou : le bloc de la Victoire a été créé. Nous proposons une nouvelle voie à la Moldavie», a-t-il écrit. «L'idée de l'UE est un fantôme, elle est destructrice pour le pays. Notre tâche est de montrer aux gens des alternatives efficaces et éprouvées : la Russie, la Communauté économique eurasiatique, la CEI. Nous agirons dans cette direction», a-t-il poursuivi.

Ce 21 avril, un congrès d'opposants et de militants moldaves s'est tenu dans la capitale russe. Les dirigeants des partis «Shor», «Chance», «Victoria», «Renaissance» et «Pouvoir de l'Alternative et des Accords de Moldavie» ont signé un accord sur la création du bloc électoral «Victoire», en prévision des élections présidentielles en Moldavie, qui doivent se tenir l’automne prochain.

Ilan Shor a proposé d'élire Evghenia Gutul la gouverneure de la Gagaouzie, région autonome du sud de la Moldavie, au poste de secrétaire exécutive du conseil national de cette nouvelle force politique, et lui-même et la parlementaire Marina Tauber respectivement président et secrétaire du comité exécutif.

Le bloc ambitionne de faire campagne contre l'adhésion de la Moldavie à l'UE et pour l’intégration de la Moldavie au sein de la Communauté des Etats Indépendants (CEI).

La parti Shor dans le viseur de Maia Sandu

Le parti Shor a obtenu 6,5 % au premier tour des élections présidentielles moldaves en 2022. Igor Dodon, du Parti des socialistes de la République de Moldavie, anti-européen et russophile, avait été défait par Maia Sandu, qui avait obtenu 57,7% contre 42% à son adversaire. Les relations entre la Russie et la Moldavie ont commencé à se détériorer après l’arrivée au pouvoir de celle-ci, estime RIA Novosti. Celle-ci accuse Shor, selon Reuters, de saper les institutions moldaves avec l'aide de la Russie.

La justice moldave, en mars dernier, a annulé la tentative d'interdire d'élections le parti Shor, intentée par le gouvernement pro-européen. Ilan Shor, qui vit en exil depuis 2019, a été condamné en 2023 pour fraude, pour la disparition d'un milliard de dollars du système bancaire moldave en 2014-15. Il estime que ce verdict est une «vengeance contre le mouvement de protestation» que son parti a fait naître contre Maia Sandu, «en violation de toutes les dispositions légales».

Depuis mai 2022, le parti de Shor organise en effet des manifestations antigouvernementales, dénonçant le coût de la vie, l'inflation ayant explosé, et exigeant la démission du gouvernement et de la présidente Maia Sandu.