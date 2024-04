Au micro de Tucker Carlson, le fondateur de Telegram dénonce les pressions du FBI

À Dubaï, le fondateur de Telegram, Pavel Dоurov, s'est entretenu avec le journaliste américain Tucker Carlson pour sa première interview devant les caméras depuis 2016. Il a notamment accusé le FBI d'avoir voulu débaucher un proche collaborateur ainsi que d'avoir effectué des pressions sur lui.

Les États-Unis ne sont guère une destination de choix pour une entreprise garantissant la protection des données privées et la liberté d’expression, à en croire Pavel Dourov, co-fondateur de la messagerie cryptée Telegram. «Je me suis dit que nous attirions trop d’attention ici et que ce n’était peut-être pas le meilleur environnement pour gérer une entreprise», a-t-il confié, lors d’une interview avec Tucker Carlson publiée ce 17 avril.

L’entrepreneur russe, aujourd’hui installé aux Émirats arabes unis, a ainsi évoqué plusieurs de ses entrevues avec des agents du FBI lorsqu’il se rendait aux États-Unis. «Un jour, à 9h du matin, pendant mon petit-déjeuner, les agents du FBI se sont présentés à la maison que je louais. C’était assez surprenant», a-t-il notamment relaté à l’ex-présentateur vedette de Fox News.

Autre passage sur lequel s’est attardé Pavel Dourov : celui où le FBI aurait tenté d’engager l'un de ses proches collaborateurs, un ingénieur qui l’accompagnait dans ses déplacements. «Des officiers ou des agents de cybersécurité, quelle que soit la façon de les appeler, ont tenté dans mon dos d’embaucher secrètement mon employé», a-t-il déclaré à Tucker Carlson.

«Ils voulaient savoir quelles bibliothèques open source étaient intégrées à l’application Telegram du côté client», a précisé Pavel Dourov. Avant d’ajouter : «Ils ont tenté de le persuader d’utiliser des outils open source qu’il intégrerait ensuite dans le code de Telegram et qui, à mon sens, serviraient de portes dérobées.»

«Je fais très peu confiance aux plateformes développées aux États-Unis»

«Il n’y a aucune raison pour que mon ingénieur invente des histoires pareilles», a insisté l’entrepreneur, évoquant les «pressions similaires» qu’il aurait subies. «Chaque fois que je me rendais aux États-Unis, deux agents du FBI m’accueillaient à l’aéroport en me posant des questions», a assuré Pavel Dourov. Selon ce dernier, qui dit comprendre qu’«ils faisaient leur travail», ces agents «aspiraient à trouver un moyen d’effectuer un meilleur contrôle sur Telegram».

«Après ce que j’ai vécu aux États-Unis, je fais très peu confiance aux plateformes développées aux États-Unis», en matière de confidentialité, finit-il par déclarer à Tucker Carlson, jugeant «par défaut que les appareils sont compromis». «Dans nombre de pays, y compris les États-Unis, l’espionnage équivaut […] à la sécurité», répondra le journaliste américain.

Au-delà de la lutte contre le terrorisme qui pourrait menacer les Américains, les États-Unis sont régulièrement accusés d’espionnage à travers le monde via le matériel et les logiciels développés par des firmes états-uniennes. Comme l’avait révélé dès 2013 Edward Snowden, les agences de renseignement américaines ont, via différents programmes de surveillance de masse, accès à la quasi-totalité des informations échangées sur la toile. Dans un tel contexte, l’émergence et la croissance d’acteurs d’internet non américains suscite l’intérêt des autorités des États-Unis.

Le réseau social chinois TikTok, qui revendique 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde, est ainsi dans le collimateur du Congrès des États-Unis. Décrit comme une menace à la sécurité nationale, en raison des liens présumés entre sa maison-mère ByteDance et le Parti communiste chinois, le législateur américain entend obliger ByteDance à céder TikTok sous peine de l’interdire aux États-Unis. Pour sa part, Telegram compte près de 900 millions d'utilisateurs et devrait franchir la barre du milliard d'ici un an, selon Pavel Dourov, qui rejette tout lien entre sa plateforme et les autorités russes.