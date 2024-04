La situation se détériore pour Kiev dans le Donbass, alors que l'Occident aide militairement Israël, regrette Zelensky

Le dirigeant ukrainien a évoqué ce 15 avril l'intervention militaire occidentale face aux frappes iraniennes contre Israël, regrettant une nouvelle fois la détérioration de la situation sur le front pour les troupes ukrainiennes en raison du manque d'assistance militaire de l'Occident.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a reconnu ce 14 avril que la situation en première ligne dans le conflit avec la Russie se détériorait, accusant l'Occident de son aide militaire «limitée».

Les troupes russes ont repris l'avantage dans le Donbass, notamment dans les secteurs de Krasny Liman, Artiomovsk (Bakhmout) et surtout de Tchassov Iar. «La situation sur le front pendant une guerre chaude est toujours difficile. Mais ces jours-ci – et en particulier autour de Donetsk – cela devient de plus en plus difficile», a regretté Zelensky.

Ainsi a-t-il confirmé les propos du commandant en chef des troupes ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, qui a concédé le 13 avril que la situation s'était «considérablement détériorée ces derniers jours». Le général ukrainien a rapporté une «intensification significative» de l'offensive de l'armée russe «après l'élection présidentielle» de la mi-mars.

Une situation d’autant plus tragique que l’Occident possède selon lui les armes qui permettraient de protéger les troupes ukrainiennes. Le président ukrainien a ainsi comparé la situation sur le front avec l’attaque iranienne contre Israël samedi 13 avril, qui a été repoussée avec l’aide des États-Unis et des forces alliées.

Les États-Unis ont détruit une centaine de drones iraniens

Les États-Unis, avec l'appui de destroyers européens, ont en effet, selon le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) détruit le 14 avril «plus de 80» drones et «au moins six missiles balistiques destinés à frapper Israël depuis l'Iran et le Yémen».

Deux navires américains présents dans la région, l'USS Arleigh Burke et l'USS Carney, ont éliminé une demi-douzaine de missiles avant que des avions n'entrent en action, détruisant à leur tour plus de 70 drones iraniens. Une batterie de missiles Patriot a abattu non loin de la ville irakienne d'Erbil, dans le Kurdistan, un autre missile de croisière.

La France a aussi procédé à «des interceptions» de missiles et drones iraniens visant Israël, a confirmé ce 15 avril Emmanuel Macron. «Nous avons une base aérienne en Jordanie. L'espace aérien jordanien était violé par ces tirs. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter».

«La puissance aérienne moderne prouve son efficacité. Cela a été démontré au Moyen-Orient»

«La puissance aérienne moderne prouve son efficacité, les systèmes de défense aérienne modernes sont capables de protéger des vies – cela a été démontré au Moyen-Orient», a déclaré Zelensky, ajoutant que l’Occident faisait la sourde oreille aux appels de l’Ukraine pour davantage de financement.

« Le monde entier voit ce qu’est une véritable défense. Cela semble réalisable », a-t-il souligné, tout en critiquant le Congrès américain qui bloque toujours l’aide de 60 milliards de dollars promise à l’Ukraine par l’administration Biden. Pour l’heure, Kiev a reçu près de 230 milliards de dollars d’aide militaire, humanitaire et financière occidentale.

Moscou, de son côté, affirme qu’aucune aide militaire occidentale ne modifierait le cours du conflit.