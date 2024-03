Conflit au Proche-Orient : le porte-parole du Hamas appelle à une «escalade» durant le ramadan

Dans une allocution, diffusée le 8 mars, le porte-parole des brigades Al-Qassem Abou Obeida a précisé les objectifs du Hamas sur le cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes et s'en est pris ouvertement à l'administration américaine. Il a appelé à une intensification des «confrontations» pendant le mois du ramadan.

Le porte-parole des brigades Al-Qassem, branche armée du Hamas, a tenu à préciser la position du mouvement islamiste sur les négociations de cessez-le-feu, la libération des otages et l'état des forces du mouvement dans la bande de Gaza.

Dans une allocution de quinze minutes retransmise le 8 mars sur la chaîne qatarie Al-Jazeera, Abou Obeida a passé en revue les défis de l'organisation islamiste de la bande de Gaza. Enturbanné comme à l'accoutumée, il a martelé que les Gazaouis font face à «une agression américano-sioniste sans précédent dans l'histoire» et que l'attaque «déluge Al-Aqsa» n'était qu'une réponse «à une agression qui dure depuis des décennies, culminant dans une tentative de judaïsation et de démolition de la mosquée Al-Aqsa». Il a estimé que l'opération du 7 octobre changeait les règles du jeu sur la scène internationale, dorénavant «les droits ne peuvent être obtenus que par la force et les armes».

Concernant les récents pourparlers au Caire, Abou Obeida a déclaré que «le gouvernement d'occupation utilise la tromperie», tout en soulignant que l'objectif du parti islamiste est un cessez-le-feu définitif dans l'enclave gazaouie et un retrait des forces israéliennes. Il a insisté en déclarant «la balle est dans leur camp» pour récupérer les otages. «Votre gouvernement manipule vos enfants et insiste pour les remettre dans des cercueils», a-t-il déclaré, s'adressant aux familles des détenus. Sur ce sujet, il a expliqué qu'un certain nombre d'otages souffraient de déshydratation et qu'ils étaient exposés aux bombardements israéliens.

Le «double discours» de l’administration Biden dans le collimateur d’Obeida

Abou Obeida s'en est également pris ouvertement au «double discours» et à l'«indifférence» de l'administration américaine sur le sort des prisonniers palestiniens, sur l'état des destructions dans la bande de Gaza, affirmant que Washington a un mépris «à l’égard des droits de l’homme ou de tout prétendu droit international».

Sur le plan militaire, le porte-parole des brigades Al-Qassem a affirmé que le mouvement islamiste gazaoui avait infligé de lourdes pertes «à l'occupation parmi ses officiers, soldats et mercenaires». Sur l'avenir des combats, il a notamment appelé durant le mois du ramadan à une «escalade» des «manifestations» et des «confrontations sur tous les fronts» en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem et même à l'extérieur de la Palestine sous le slogan «À votre service, ô Al-Aqsa».

Le conflit entre le Hamas et l'armée israélienne est entré dans son sixième mois. Plus de 30 000 gazaouis sont morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Tsahal continue de pilonner la bande de Gaza souhaite une «victoire totale» sur le mouvement islamiste. Du 3 au 7 mars dernier, des négociations ont eu lieu au Caire. Infructueux, les pourparlers doivent notamment reprendre la semaine prochaine.