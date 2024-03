Cisjordanie : Tsahal démolit la maison d'un membre du Hamas à Naplouse

Alors qu'un membre du Hamas avait été tué en mai dernier pour avoir ôté la vie à trois Israélo-Britanniques en avril 2023, l'armée israélienne a décidé de démolir sa maison à Naplouse ce 4 mars. Le même jour, un adolescent de 16 ans a été tué dans une opération de Tsahal en Cisjordanie.

L'armée israélienne a annoncé ce 4 mars avoir démoli le domicile d'un membre du Hamas accusé d'avoir tué l'an dernier une Israélo-Britannique et ses deux filles en Cisjordanie occupée.

Tsahal a indiqué dans un communiqué avoir «lancé une opération dans la ville de Naplouse afin de démolir le domicile du terroriste» Moaz Masri. Selon un témoin, l'armée israélienne a bouclé le quartier d'al-Makhfiya et encerclé l'immeuble de ce membre du Hamas, avant de faire exploser son appartement familial vers deux heures du matin (minuit GMT).

Toujours en Cisjordanie, un Palestinien de 16 ans a été tué ce 4 mars avant l'aube lors d'une opération israélienne dans un camp de réfugiés, selon le ministère palestinien de la Santé.

420 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre

Avant la destruction de l'appartement, le Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a indiqué avoir évacué de nombreux résidents de l'immeuble, dont des enfants, et pris en charge 15 personnes après des tirs de gaz lacrymogène par les forces israéliennes.

Moaz Masri est accusé d'avoir tué par balles le 7 avril 2023 dans le nord-est de la Cisjordanie trois Israélo-Britanniques, Lucy Dee, 48 ans et ses filles Rina et Maia, âgées de 16 et 20 ans, qui habitaient dans la colonie israélienne d'Efrat, près de Bethléem.

Il avait été abattu en mai à Naplouse par les forces israéliennes avec deux autres Palestiniens. Le Hamas avait alors indiqué que les trois hommes étaient membres de sa branche armée.

La destruction des maisons des auteurs des attaques anti-israéliennes est présentée par Israël comme une mesure destinée à dissuader les Palestiniens qui planifient des attentats de passer à l'acte.

La violence en Cisjordanie, déjà en hausse avant le début de la guerre à Gaza le 7 octobre entre Israël et le Hamas, n'a fait que s'intensifier depuis avec des attaques régulières perpétrées par des Palestiniens contre des Israéliens et des raids quasi-quotidiens et souvent meurtriers de l'armée israélienne.

Selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, les troupes israéliennes et les colons ont tué au moins 420 Palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre. La dernière victime en date est un Palestinien de 16 ans, Mustafa Abu Shalbak, tué près de Ramallah lors d'une opération israélienne dans le camp de réfugiés d'al-Amari, toujours selon le ministère.

L'armée israélienne a confirmé avoir mené un raid au cours duquel elle a dit avoir été ciblée «par des jets de pierre et de cocktails Molotov», auxquels elle a «répondu par des tirs». L'armée a également précisé avoir «identifié» une personne «touchée» par ses tirs.