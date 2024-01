Slovaquie: Robert Fico estime que l'Ukraine est « sous le contrôle » des Etats-Unis

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a estimé que « l'Ukraine n'est pas un pays indépendant et souverain » mais « sous le contrôle total et l'influence des Etats-Unis », et répété que son pays ne lui fournirait pas d'armes, dénonçant un pays corrompu. Il doit rencontrer son homologue ukrainien Denys Chmygal le 24 janvier prochain.

Membre de l'Otan, la Slovaquie est l'un des pays les plus critiques de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Robert Fico doit rencontrer son homologue ukrainien Denys Chmygal le 24 janvier dans une ville située à la frontière entre les deux pays.

«Je lui dirai que je suis contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et que j'y mettrai mon veto. Cela déclencherait la troisième guerre mondiale, ni plus ni moins», a déclaré Fico à la chaîne de télévision publique RTVS. Il a ajouté vouloir confirmer à M. Chmygal que ce dernier «ne recevra pas d'armes de la part de l'armée et l'Etat slovaque».

Il a également accusé l'Ukraine d'être l'un des pays les plus corrompu au monde: «Dieu seul sait où l'aide qui vous est envoyée disparaît», et de ne plus être «un pays indépendant et souverain » étant «sous le contrôle total et l'influence des Etats-Unis».

«Qu'est-ce qu'on attend ? Que les Russes s'en aillent...? C'est irréaliste»

A ses yeux, le conflit avec la Russie qui dure depuis deux ans est sans solution du point de vue militaire et l'Ukraine va devoir céder des portions de territoire: «Il devra y avoir une forme de compromis qui sera très douloureux pour les deux parties». «Qu'est-ce qu'on attend ? Que les Russes s'en aillent...? C'est irréaliste», a-t-il estimé.

Selon un rapport de 2023 du groupe de réflexion Globsec de Bratislava, moins de la moitié des Slovaques (40%) estiment que la Russie est responsable de la guerre en Ukraine. Premier ministre depuis le mois d'octobre, Robert Fico a nettement infléchi la position de Bratislava à l'égard du conflit ukrainien.