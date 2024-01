BRICS : l’Arabie saoudite a rejoint l’organisation

Le royaume wahhabite est devenu membre à part entière des BRICS, a annoncé ce 2 janvier la chaîne publique Al-Ekhbariya. Quatre autres pays ont été conviés à rejoindre l’organisation présidée en 2024 par la Russie.

L’Arabie saoudite a officiellement intégré les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), a annoncé ce 2 janvier la chaîne publique saoudienne Al-Ekhbariya.

«Le royaume a officiellement commencé à devenir membre à part entière du groupe des BRICS, qui comprend la Russie, la Chine et d'autres pays, ce qui renforce sa position dans le monde», a indiqué la chaîne, citée par l’agence TASS. «En août, le groupe a invité six pays à le rejoindre, reliant certains des plus grands producteurs d'énergie de la planète et les plus grands consommateurs dans les pays en développement», a-t-elle poursuivi.

Treize ans après le dernier élargissement, lors de l’entrée de l’Afrique du Sud, six pays ont été conviés à devenir membres au 1er janvier 2024. Un élargissement, inédit dans l’histoire de cette organisation intergouvernementale, annoncé le 24 août lors d’un sommet à Johannesbourg.

Un club qui entend s'imposer sur la scène économique

En plus du royaume wahhabite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Éthiopie et l’Iran sont ainsi appelés à faire leur entrée au sein des BRICS cette année. Également conviée, l’Argentine de Javier Milei a annoncé fin décembre qu’elle n’intégrerait finalement pas l’organisation.

Dans un discours prononcé le 1er janvier et fixant les objectifs de sa présidence des BRICS en 2024, Vladimir Poutine a estimé nécessaire de «renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiale équitable».

Moscou prévoit notamment «plus de 200 événements de différents niveaux et directions dans de nombreuses villes de Russie». Le prochain sommet de l'organisation se tiendra à Kazan en octobre prochain. Avant cet élargissement, les BRICS représentaient 3,2 milliards d’habitants et pesaient plus du tiers de la richesse mondiale en 2022, selon les chiffres de la Banque mondiale.