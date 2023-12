Irak : Washington bombarde les Kataeb Hezbollah, Bagdad dénonce «un acte hostile»

Les États-Unis ont ciblé plusieurs installations de la milice irakienne des Kataeb Hezbollah dans le sud de Bagdad. Les frappes ont fait un mort et plusieurs dizaines de blessés. Le gouvernement irakien a condamné ces bombardements sur son territoire, y voyant «un acte hostile».

Les États-Unis ont annoncé le 25 décembre au soir des frappes sur plusieurs installations appartenant à la milice des Kataeb Hezbollah dans le sud de Bagdad. Ces bombardements ont fait un mort et des dizaines de blessés.

Interrogé par l'AFP, un responsable du ministère irakien de l'Intérieur a confirmé dans la matinée de ce 26 décembre qu'une frappe avait visé un site des Hachd al-Chaabi (groupement de milices alliées à Téhéran) à Hilla, chef-lieu de la province de Babylone, au sud de Bagdad. Une personne a été tuée et 20 autres blessées.

Quatre autres personnes ont été blessées dans une deuxième frappe à Wassit, dans le sud du pays.

«Le ciblage de sites militaires irakiens par la partie américaine est considéré comme un acte hostile», a réagi le gouvernement irakien dans un communiqué publié ce 26 décembre.

Les frappes sur les bases américaines se multiplient

«Les forces militaires américaines ont mené des frappes nécessaires et proportionnées contre trois installations utilisées par le Kataeb Hezbollah et ses groupes affiliés en Irak», a précisé le secrétaire à la Défense des États-Unis Lloyd Austin. Washington a indiqué que les bombardements étaient «une réponse à une série d'attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices parrainées par l'Iran» et notamment «sur la base aérienne d'Erbil plus tôt dans la journée».

Le communiqué a par ailleurs signalé que la dernière attaque des milices pro-iraniennes avait fait «trois blessés parmi le personnel américain, laissant un militaire dans un état critique». Et de conclure : «Nous sommes déterminés et pleinement préparés à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger notre population et nos installations.»

En effet, tôt dans la journée du 25 décembre, les Kataeb Hezbollah avaient pris pour cible la base américaine de Harir non loin de l'aéroport d'Erbil, rapporte le média libanais Al-Mayadeen. Selon la même source, la milice aurait également ciblé le port d'Eilat en Israël. Les différentes milices des Hachd al-Chaabi ont plusieurs fois revendiqué des frappes contre des installations militaires américaines en Irak. Ces attaques ont notamment été plus régulières depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas en territoire israélien.

À ce titre, le Trésor américain avait sanctionné le 17 novembre «six personnes affiliées au groupe de milices alignées sur l'Iran Kataeb Hezbollah basé en Irak», précisant que le groupe était «à l'origine d'une récente vague d'attaques contre les États-Unis et ses partenaires en Irak et en Syrie, à la suite des horribles attaques du Hamas contre Israël».

Les Kataeb Hezbollah sont un groupe armé créé à la suite de l'intervention américaine en Irak en 2003. Aujourd'hui, ils sont considérés comme l'une des plus importantes milices au sein des Hachd al-Chaabi.