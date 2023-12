Jénine : 11 Palestiniens tués en trois jours dans des raids israéliens

Pour la troisième journée consécutive, l'armée israélienne opère dans la ville de Jénine. Selon le ministère palestinien de la Santé, 11 Palestiniens ont été tués. Tsahal affirme avoir fouillé plus de 400 bâtiments et avoir mis la main sur des explosifs. Depuis le 7 octobre, plus de 275 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie.

En marge du conflit à Gaza, la situation en Cisjordanie demeure explosive, et plus particulièrement dans la localité de Jénine au nord des territoires occupés. Depuis le 12 décembre, l'armée israélienne mène des opérations dans le camp de réfugiés de la ville. Les affrontements entre les forces israéliennes et les différentes brigades palestiniennes ont fait 11 morts côté palestinien en trois jours.

Ce 14 décembre, un homme de 27 ans est décédé, rapporte le ministère de la Santé, cité par le site palestinien Wafa. La veille, la même source indiquait que trois Palestiniens avaient été tués dans une frappe de drone, faisant également une dizaine de blessés.

«Des gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux hôpitaux» a alerté Médecins sans frontières (MSF) le 13 décembre, sur la plateforme X (anciennement Twitter), évoquant le cas d'un père qui a dû emmener lui-même son fils de 13 ans se faire soigner. «Le garçon est mort peu de temps après», ajoute l'ONG.

Plus de 275 Palestiniens tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre

De son côté, l'armée israélienne a indiqué que l'opération menée depuis le 12 décembre à Jénine avait permis de fouiller plus de 400 bâtiments et de mettre la main sur plusieurs armes à feu et explosifs, relate le site israélien I24, tout en précisant que quatre soldats ont été blessés.

Entourant plusieurs secteurs de la ville, Tsahal a procédé à de nombreuses arrestations. Depuis le déclenchement du conflit entre le Hamas et Israël le 7 octobre, plusieurs milliers de personnes auraient été arrêtées en Cisjordanie par l'armée israélienne, selon plusieurs ONG telles que le Club des prisonniers palestiniens ou Addameer.

Dans les territoires occupés, le Hamas, le Jihad islamique ou encore le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) disposent de plusieurs cellules. Les colons israéliens sont également impliqués dans des violences, tant et si bien que la diplomatie américaine a annoncé début décembre des sanctions à leur égard. Des sanctions qu'envisage également Paris.

Avant ce raid israélien sur Jénine le 12 décembre, le ministère palestinien de la Santé avait rapporté que 275 Palestiniens avaient été tués en Cisjordanie occupée depuis l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre.