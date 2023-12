Zelensky à Washington : «Tout le monde en a assez du mendiant de Kiev», estime Antonov

Après la visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis, dont le Congrès bloque une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, l'ambassadeur russe à Washington juge que «rien ne pourra plus sauver» le président ukrainien.

«Zelensky est rentré bredouille de son voyage», a déclaré l'ambassadeur russe à Washington, Anatoli Antonov, dans un commentaire publié ce 13 décembre sur la chaîne Telegram de l'ambassade. «Il n'est pas parvenu à convaincre [les Américains] que l'Ukraine était plus importante que la sécurité des Etats-Unis», a poursuivi le diplomate, estimant que tout le monde en avait assez du «mendiant de Kiev».

Le président ukrainien s'était rendu le 12 décembre à Washington afin d’y plaider sa cause, notamment devant les élus du Congrès des États-Unis. Ces derniers avaient, malgré les exhortations de Joe Biden, rejeté le 6 décembre une enveloppe comprenant 61 milliards de dollars d'aide militaire destinée à Kiev.

Le président américain a quant à lui déclaré qu’il ne «tournerait pas le dos» à l’Ukraine et annoncé qu’il avait approuvé le décaissement de 200 millions de dollars d’aides militaires supplémentaires. Une somme faisant partie de fonds précédemment approuvés par le Congrès. Les États-Unis ont par ailleurs approuvé une nouvelle série de sanctions contre la «machine de guerre russe», en visant plus de 250 personnes et entités suspectées d'approvisionner ou de financer l'industrie de défense russe.

«Rien ne pourra plus sauver Zelensky»

«Les mesures antirusses annoncées aujourd'hui, à savoir de nouvelles sanctions et une énième livraison d'armes, ne sont qu'un moyen de faire bonne figure quand on a un mauvais jeu», a estimé Anatoli Antonov. Toujours selon lui, «rien ne pourra plus sauver Zelensky». «En revanche», estime-t-il, «les Américains risquent de s'enfoncer davantage encore dans le bourbier ukrainien».

En outre, l'ambassadeur réaffirme que «les restrictions et la fourniture d’équipements militaires n’affecteront pas les priorités de la politique étrangère de la Russie», laquelle «continuera à défendre ses intérêts nationaux».

«La production mortifère à 200 millions de dollars estampillée Made in USA» ne fera que «prolonger le conflit et les souffrances de milliers de gens», assure le diplomate. Par ailleurs, ce dernier met en garde contre les conséquences de ces livraisons, qui se feront sentir «non seulement en Europe de l'Est, mais dans d'autres régions du monde où atterrissent ces armes "grâce" aux bureaucrates corrompus du régime de Kiev».

Des élus américains toujours réticents au déblocage des fonds

Malgré l’intervention de Volodymyr Zelensky au Congrès, des sénateurs et représentants américains ont fait part de leur scepticisme quant à l’approbation d’une nouvelle aide à l’Ukraine. «Je l'admire mais je n'ai pas changé d'avis quant à ce qu'il faut faire», confiait ce 13 décembre à la BCC la sénatrice républicaine de Caroline du Nord, Lindsey Graham, affirmant donner la priorité à la sécurité du territoire américain.

Même son de cloche du côté du président de la Chambre des représentants Mike Johnson, qui a estimé que l'entretien qu'il avait eu avec le président Zelensky avait été «bon» mais a dénoncé l'incapacité de la Maison Blanche à «tracer un chemin clair vers la victoire». Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a quant à lui estimé «pratiquement impossible» la conclusion d'un accord avant les vacances parlementaires de Noël qui commencent le 15 décembre.

La réticence des élus américains à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine est d'autant plus inquiétante pour Kiev que ses troupes sont mises sous pression par l'armée russe. Le 12 décembre, le gouverneur de Zaporojié Evguéni Balitski a affirmé sur Telegram que les troupes russes avaient «avancé de manière significative au nord-est de Novopokrovka». «La situation est tendue dans toutes les directions», mentionnait la veille, toujours sur Telegram, l'ancienne ministre ukrainienne de la Défense Hanna Maliar.