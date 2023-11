Gaza : plusieurs dizaines de citoyens russes ont franchi la frontière vers l'Égypte

Plusieurs dizaines d'étrangers et binationaux et des blessés palestiniens ont été évacués le 12 novembre de la bande de Gaza bombardée par Israël vers l'Égypte, a-t-on appris des deux côtés de la frontière. Le ministère russe des Situations d'urgence a indiqué que 60 ressortissants russes avaient fait de même.

Plus de 60 Russes évacués de la bande de Gaza

Plusieurs dizaines d'étrangers et binationaux, ainsi que des blessés palestiniens, ont été évacués dimanche de la bande de Gaza bombardée par Israël vers l'Egypte, a-t-on appris des deux côtés de la frontière.

«Cinquante binationaux sont arrivés à Rafah» côté égyptien ainsi que « sept blessés palestiniens», a rapporté la chaîne Alqahera News, proche des services de renseignement égyptiens.

De son côté, l'Autorité en charge des frontières au sein du gouvernement du Hamas avait appelé dès le 11 novembre au soir «l'ensemble des détenteurs de passeports étrangers et les personnes inscrites sur les listes d'évacuation» à se présenter au point de passage situé à la pointe sud de la bande de Gaza et qui mène vers le Sinaï égyptien.

60 ressortissants russes passés en Égypte

Depuis le 1er novembre, des dizaines de blessés palestiniens ont été évacués vers des hôpitaux égyptiens. Et des centaines de binationaux et étrangers, notamment américains, français, russes et Allemands ont également traversé le point de passage de Rafah.

Le 12 novembre, le ministère des Situations d'urgence a rapporté que 60 citoyens russes avaient également franchi la frontière au même endroit. Ils sont désormais sur le territoire égyptien. Le ministère a fourni les images du travail de son personnel au point de passage.

Le terminal n'a cependant pas pu ouvrir tous les jours, souvent en raison de désaccords sur les blessés à évacuer. Le 9 novembre, la diplomatie russe s'était déclarée "choquée» par les délais d'évacuation vers l'Égypte des ressortissants russes. «Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ce processus n'est pas débloqué», avait alors protesté la porte-parole Maria Zakharova, affirmant que tout était «prêt» côté russe.

La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 37e jour dimanche 12 novembre, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle. Cette attaque a fait environ 1 200 morts, selon un dernier décompte revu à la basse des autorités israéliennes.

En représailles, Israël a promis d'anéantir le Hamas et pilonne sans relâche le territoire assiégé où s'entassent 2,3 millions de Palestiniens. Le ministère de la Santé du Hamas recensait plus de 11 000 morts au vendredi 10 novembre. Il n'a pas publié de nouveau bilan depuis en raison des difficultés de communication et de déplacement des ambulances.