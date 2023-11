Détroit de Taïwan : l’armée chinoise «en alerte» après la traversée de navires américain et canadien

L'USS Rafael Peralta, un destroyer de la 7e flotte américaine, et la frégate canadienne HMCS Ottawa ont emprunté le 1er novembre le détroit de Taïwan. Pékin a réagi en envoyant des forces aériennes et navales pour surveiller et suivre ces deux navires de guerre.

La Chine a affirmé ce 2 novembre être «en permanence à un niveau d'alerte élevé» au lendemain de la traversée du détroit de Taïwan par deux navires militaires, un Canadien et un Américain, pour la troisième fois en trois mois.

«Les troupes présentes restent constamment en état d'alerte et protégeront avec détermination la souveraineté et la sécurité nationales, ainsi que la paix et la stabilité régionales», a déclaré le colonel Shi Yi, porte-parole du commandement du théâtre oriental de la Chine, dans un communiqué.

La veille, l'USS Rafael Peralta, un destroyer lance-missiles de la 7e flotte américaine, ainsi qu'une frégate canadienne HMCS Ottawa, ont effectué un «transit de routine» à travers le détroit, selon un communiqué de la marine américaine. Un passage «ordinaire, pas provocateur et conforme au droit international», d'après la même source, qui souligne que les deux bâtiments de guerre ont emprunté un «couloir au-delà de la mer territoriale de tout État côtier».

Or, si au regard de Washington la majeure partie de ce détroit séparant la Chine continentale de l’île de Taïwan est constituée d’eaux internationales, il s’agit pour Pékin de ses eaux territoriales dans la mesure où Taïwan est considéré comme partie intégrante du territoire chinois.

Détroit de Taïwan : Washington multiplie les provocations

Selon le quotidien China Daily, Pékin a envoyé ses forces navales et aériennes pour suivre et surveiller les déplacements de ces deux navires étrangers.

Le 9 septembre dernier, deux navires américain et canadien avaient déjà emprunté ce passage maritime. Quelques jours plus tôt, le 28 août, deux autres navires américains avaient traversé le détroit, provoquant l'ire des autorités chinoises. Comme aujourd'hui, le colonel Shi Yi avait reproché aux Etats-Unis d’avoir «fait un important battage» autour du passage de leurs deux navires dans le détroit.

Cette traversée s'inscrivait également dans un contexte de vif regain de tensions entre Pékin et Washington, suite à la visite à Taïpei quelques semaines plus tôt de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi. Une visite alors qualifiée de «provocation politique ouverte» par Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères.

«Nous devons gérer nos relations de façon responsable», avait déclaré à ce dernier Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat américain, lors d'une visite à Pékin le 9 octobre. Visite qui s'inscrivait dans le cadre d'une volonté, affichée, par les Etats-Unis de vouloir renouer le dialogue avec la Chine après un pic de tensions, en février, suite au survol du sol américain par un ballon chinois.