Gaza-Israël : l'«augmentation catastrophique» du nombre de victimes civiles inquiète Poutine et Erdogan

Les dirigeants russe et turc se sont entretenus au téléphone le 10 octobre au soir. Les deux présidents se sont inquiétés de l'escalade de violence et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Le président russe Vladimir Poutine a fait part le 10 octobre de son «inquiétude» à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan face à l'«augmentation catastrophique» du nombre de victimes civiles en Israël et dans la bande de Gaza, après quatre jours d'une guerre déclenchée par les attaques du Hamas qui a déjà fait des milliers de morts.

«L'accent a été mis sur la forte aggravation de la situation dans la zone de conflit israélo-palestinienne. Une profonde inquiétude a été exprimée quant à l'escalade continue de la violence et à l'augmentation catastrophique du nombre de victimes civiles», a indiqué le Kremlin dans un communiqué à l'issue de l'entretien téléphonique entre les deux dirigeants.

Les deux présidents plaident pour la création d'un Etat palestinien

Poutine et Erdogan ont de nouveau affirmé la nécessité d'«un cessez-le-feu immédiat » et de «la reprise du processus de négociation», selon le Kremlin. Les deux dirigeants ont souligné que la paix dépendait de la solution à deux Etats et donc de la création d'un Etat palestinien dans les frontières de 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est.

La présidence turque a, de son côté, indiqué que les deux chefs d'Etat avaient échangé sur «l'évolution alarmante du conflit israélo-palestinien et des mesures à prendre pour éviter une escalade».

Erdogan a également indiqué qu'il était «regrettable de prendre pour cible des installations civiles et que la Turquie ne voyait pas d'un bon œil de tels actes», selon les termes d'un communiqué.

Depuis l'offensive du Hamas contre Israël samedi 7 octobre, l'armée israélienne pilonne la bande de Gaza en représailles. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis de vaincre le mouvement islamiste palestinien «avec de la force, énormément de force».

Plus tôt mardi 10 octobre, Vladimir Poutine avait jugé «nécessaire» la création d'un Etat palestinien et estimé que la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas palestinien démontrait « l'échec » de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient.