Journée des forces terrestres russes : Poutine salue le personnel et les vétérans

Le 1er octobre marque la journée des forces terrestres en Russie. Une tradition récente, datant de 2006, mais ancrée dans l'histoire vieille de cinq siècles de l'armée russe moderne.

«Vous êtes à juste titre fiers des noms et des exploits de chefs et commandants militaires, soldats et officiers exceptionnels», a déclaré le dirigeant russe le 1er octobre, s'adressant aux troupes à l’occasion de la journée des forces terrestres russes. Et Vladimir Poutine de saluer «ceux qui, au fil des siècles, ont servi leur patrie fidèlement et véritablement, ont acquis une gloire immortelle sur les champs de batailles».

«Ces traditions militaires et patriotiques sont honorablement perpétuées par la génération de militaires actuelle», a-t-il ajouté avant de conclure : «la valeur et le courage des combattants et des commandants, leur dévouement au devoir et à la patrie ont été clairement démontrés au cours de l'opération militaire spéciale».

Ce jour de fête a été instauré pour la première fois en 2006. Il commémore, explique le média Top War, le 1er octobre 1550, quand le tsar Ivan IV a instauré les premiers régiments d’arches de Russie, premières unités de l’armée régulière de l’histoire russe. Ce tsar a aussi instauré un contrôle centralisé des troupes et établi un service militaire, y compris en temps de guerre, jetant ainsi les bases de l’armée russe moderne.