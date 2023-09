Russie : l'armée russe rapporte avoir abattu onze drones ukrainiens

L’armée russe a indiqué avoir abattu onze drones ukrainiens au cours de la nuit, un gouverneur local faisant état d'un poste électrique endommagé par un de ces engins dans un village russe proche de la frontière ukrainienne.

« Onze engins aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne (...) dont un au-dessus du territoire de la région de Kalouga et dix au-dessus de la région de Koursk», a déclaré le ministère russe de la Défense sur Telegram, le 29 septembre.

Le gouverneur de Koursk, Roman Starovoït, avait déclaré un plus tôt dans la matinée que la région frontalière avec l'est de l'Ukraine avait été «massivement attaquée» par des drones ukrainiens. A Belaïa, à moins de 25 kilomètres de la frontière, «un drone ukrainien a largué deux engins explosifs sur un poste électrique», a déclaré Roman Starovoït sur Telegram. «L'un des transformateurs a pris feu. Cinq localités et un hôpital ont été privés d'électricité. Les équipes de pompiers se sont rendus sur les lieux», a-t-il précisé. Le courant sera «rétabli dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité», a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense a aussi annoncé avoir détruit deux drones ukrainiens au-dessus de la région voisine de Belgorod, sur Telegram, le premier l’ayant été la veille en fin d’après-midi. «Le drone ukrainien a été détruit au-dessus de la région de Belgorod par les systèmes de défense aérienne en service», a indiqué le ministère.

Les régions de Belgorod et Koursk sont limitrophes de l'Est de l'Ukraine. Depuis que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive début juin, la Russie est régulièrement visée par des attaques de drones qui ont sporadiquement endommagé des bâtiments, souvent civils, y compris à Moscou et en Crimée.