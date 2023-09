Les Irakiens pleurent leurs morts après un terrible incendie lors d'un mariage

De nombreux Irakiens se sont réunis le 27 septembre pour rendre un dernier hommage aux victimes d'un terrible incendie dans une salle de mariage non loin de Mossoul. Le sinistre a fait au moins 113 morts et plus de 150 blessés.

Au lendemain du terrible incendie qui a ravagé une salle des fêtes lors d'un mariage chrétien non loin de Mossoul et qui a fait plus de 113 morts, les Irakiens se sont réunis par centaines le 27 septembre pour des funérailles.

Irak : funérailles collectives après la mort de plus de 100 personnes dans un incendie

Les images montrent une foule en deuil à Al Hamdaniya, bourgade également connue sous le nom de Qaraqosh, regroupant familles et proches des victimes. L'entourage porte les cercueils des défunts et se recueille devant leurs photos.

«Ma mère est morte, elle n'était plus là. Nous l'avons perdue. Elle n'a plus de frères vivants. Ce sont mes frères et sœurs, lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé, ils sont venus et ont commencé à pleurer», a déclaré un parent de l'une des victimes.

Des infrastructures déliquescentes

«Ce n'est pas une tragédie, c'est un massacre. Ils devraient annuler les célébrations en salle», a-t-il déploré.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, un incendie s'est déclaré dans une salle de mariage. D'après les secours, des «feux d'artifice» d'intérieur (ou gerbes d'étincelles) auraient causé l'accident. «Des matériaux de construction hautement inflammables», ainsi qu'un nombre insuffisant de sorties de secours ont contribué au lourd bilan de l'incendie.

Le sinistre a fait au moins 113 morts et plus de 150 blessés. Il s'agissait d'un mariage chrétien dans la province de Mossoul. Le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, s'est rendu dans la matinée au chevet des blessés soignés dans deux hôpitaux de la région. Il a, par ailleurs, décrété trois jours de deuil national.

En Irak les normes de sécurité sont peu respectées, que ce soit dans le secteur de la construction ou du transport. Le pays aux infrastructures en déliquescence après des décennies de conflit est régulièrement le théâtre d'incendies ou d'accidents domestiques mortels. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident.