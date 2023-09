Forum de Vladivostok : de nouvelles chaînes commerciales pour l'Extrême-Orient russe

L'édition 2023 du Forum économique de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, s'est ouverte le 11 septembre, avec l'objectif de consolider les relations de la Russie avec la région Asie-Pacifique.

Cet article a été initialement publié par RT en langue russe par Vladimir Tségoïev et Ksénia Tchémodanova.

Le programme d’affaires du 8e Forum économique oriental a débuté le 11 septembre à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe. Le thème principal de cette année est : «En marche vers la coopération, la paix et la prospérité.» Durant trois jours, des politiciens, des experts et des entrepreneurs venus de 50 pays discuteront des perspectives de développement de l’économie russe, dans le contexte de la réorientation du pays vers l’Orient. Il s’agira notamment de la création de nouvelles chaînes logistiques, de règlements en devises nationales ainsi que du rôle croissant que jouent les petites entreprises dans les rapports entre Moscou et l’Asie. En outre, les participants discuteront des résultats des projets d’investissement en Extrême-Orient, et devraient signer un certain nombre de nouveaux accords. RT s’est entretenu avec les participants pour savoir ce qu’on peut attendre de ce Forum de 2023.

C’est la huitième fois que le Forum économique se tient sur le campus de l’Université fédérale de l’Extrême-Orient, sur l’île Rousski. Cette année, il accueillera près de 7 000 participants venus de 50 pays. Les délégations les plus importantes viendront de Chine, d’Inde, de Mongolie, du Myanmar et du Laos.

«Nous avons de grands projets pour ce Forum»

Comme l’a souligné Iouri Troutnev, vice-Premier ministre et représentant plénipotentiaire du président russe pour l’Extrême-Orient, le Forum économique oriental est devenu, au cours des dernières années, l’un des instruments clés pour développer la région. En outre, toujours selon Iouri Troutnev, le Forum constitue aujourd’hui une plateforme internationale majeure de discussion des questions économiques et politiques.

«Nous avons de grands projets pour ce Forum. Une attention particulière sera accordée au dialogue commercial. Les entrepreneurs russes rencontreront leurs collègues de l’Inde, de la Chine, de la Mongolie et des pays de l’Asean. Je suis convaincu qu’il en résultera un grand nombre de nouveaux accords d’investissement avec des participations étrangères, qui amèneront de nouveaux projets, de nouvelles technologies, créeront des emplois en Extrême-Orient et deviendront le gage d’une amitié solide entre nos pays», a déclaré Iouri Troutnev.

Au total, le Forum économique oriental doit accueillir plus de 90 sessions impliquant plus de 400 intervenants parmi lesquels, selon la tradition, des entrepreneurs, des politiciens, des experts, ainsi que personnalités publiques russes et étrangères.

Dans le cadre du programme d’affaires, il est prévu d’aborder les questions les plus urgentes du développement économique, social et infrastructurel de l’Extrême-Orient, ainsi que des questions relatives aux liens de coopération et d’intégration dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique. C’est ce qu’a notamment fait savoir le président russe Vladimir Poutine lors d’une allocution adressée aux invités et aux participants au Forum.

«Le thème principal du Forum de cette année, “En marche vers la coopération, la paix et la prospérité”, reflète le désir de la Russie d’établir des relations constructives avec l’ensemble des partenaires étrangers. Notre pays est entièrement ouvert à un large dialogue sur les questions urgentes de l’agenda régional et a l’intention de continuer à participer activement aux efforts visant à construire un système de relations interétatiques dans la région de l’Asie-Pacifique, fondé sur l’égalité, le bénéfice mutuel et le respect des intérêts légitimes de chacun», a souligné Vladimir Poutine.

Discussions d’affaires

Le Forum se concentrera principalement sur la structure du nouveau monde multipolaire et sur les principaux axes de développement de l’économie russe dans un environnement en mutation. C’est ce qu’a confié à RT l’un des participants coutumiers du Forum, Alexandre Kalinine, président de l’association panrusse des PME Opora Rossii (Fondement de la Russie).

«Les participants au Forum se concentreront principalement sur la création de nouvelles chaînes logistiques, notamment la Route maritime du Nord, les systèmes de règlements en devises nationales, l’assurance des frets, les procédures douanières, ainsi que les échanges culturels. Nous examinerons en détail la question des cadres, car on a aujourd’hui besoin de spécialistes du marché asiatique et nos partenaires étrangers ont besoin de cadres qui ont déjà travaillé avec des fournisseurs russes et qui savent comment interagir avec eux», a indiqué Alexandre Kalinine.

Selon lui, les participants aborderont également la question du rôle croissant des petites entreprises, dans le contexte du renforcement des liens commerciaux entre Moscou et les pays d’Asie. Comme le souligne Alexandre Kalinine, les produits fabriqués par les entrepreneurs russes sont de plus en plus demandés à l’étranger, et le désir de différents pays de rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghai ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises.

Les petites entreprises de transport et les banques qui n’ont pas été frappées par les sanctions sont en plein essor. Voilà pourquoi on parlera au cours du Forum de moyens visant à les développer et à les soutenir. Il est prévu également un échange concernant les pratiques internationales et la manière de développer les affaires, à l’instar de la Chine, où 60% du PIB est réalisé par les petites entreprises, a ajouté l’interlocuteur de RT.

Evguéni Kogane, professeur à l’Ecole des hautes études en sciences économiques, participe au Forum et a déclaré à RT qu’une attention particulière serait accordée aux méthodes permettant d’améliorer l’attractivité des investissements en Extrême-Orient. Selon lui, compte tenu de la réorientation des flux commerciaux et des priorités de la Russie vers l’Est, ce type d’événement sera amené à se multiplier à l’avenir.

«Le Forum se concentre traditionnellement sur les régions orientales, à savoir les régions du Kamtchatka et de Khabarovsk, celle de Magadane et le district autonome de Iamalo-Nénétsie. Nous constatons une croissance significative des relations commerciales entre la Russie et les pays asiatiques, notamment la Chine. Par conséquent, les investissements sont orientés dans des domaines très différents, allant du tourisme à la logistique. Je crois qu’en marge du Forum, beaucoup d’accords seront signés, de nouveaux contacts seront établis», a déclaré Evguéni Kogane.

Les invités du Forum envisagent de dresser le bilan du travail effectué dans le but de développer l’Extrême-Orient, a relaté à RT un autre habitué du Forum, Sergueï Katyrine, président de la Chambre du commerce et de l’industrie russe. Il est à noter que c’est en marge du programme d’affaires qu’ont été prises les décisions de lancer les chantiers «Hectare extrême-oriental» et «Hypothèque extrême-orientale», ainsi qu’un mécanisme pour équilibrer les tarifs de l’énergie.

De surcroît, au cours de ces dernières années, 2 800 projets d’investissement ont été réalisés dans la région et le volume total des investissements réalisés en Extrême-Orient, émanant de diverses initiatives subventionnées par l’État, s’est élevé à 3 400 milliards de roubles. De plus, 120 000 emplois ont été créés.

«Nous pouvons affirmer avec confiance que les mesures prises par l’État et par les entreprises en vue de développer l’Extrême-Orient sont mises en œuvre avec succès, en dépit des restrictions extérieures. Une place particulière a été accordée, au sein du Forum, aux dialogues d’affaires, au cours desquels nos entrepreneurs pourront rencontrer leurs collègues asiatiques. L’éventail des questions est très vaste, du développement des industries créatives aux questions de logistique et de règlements réciproques, en passant par l’intelligence artificielle. Nous pensons que la réalité géopolitique d’aujourd’hui offre d’excellentes conditions pour le développement d’une coopération active», a ajouté Sergueï Katyrine.

En 2022, 296 accords avaient été signés

La session plénière occupera une place centrale au sein du Forum économique oriental, un discours de Vladimir Poutine étant prévu. Parmi les intervenants, on compte également Pany Yathotou, vice-présidente du Laos. En outre, une série de rencontres bilatérales auront lieu, en marge du Forum, entre le président russe et les chefs des délégations étrangères.

«Comme toujours, ces journées seront extrêmement intenses. La session plénière est prévue ce 12 septembre à 15h heure de Vladivostok (8h heure de Moscou). On s’attend à une discussion enrichissante», a communiqué le porte-parole du chef de l’État, Dmitri Peskov.

En outre, Vladimir Poutine rencontrera le gouverneur de la région du Primorié, Oleg Kojémiako, et tiendra une réunion pour discuter du programme de développement des villes d’Extrême-Orient. Pour clore le programme d’affaires, le président russe prévoit de s’entretenir avec les modérateurs des sessions clés du Forum.

«Lors de la session plénière du Forum, des sessions de groupes d’experts et des tables rondes thématiques seront examinées : les perspectives d’expansion du commerce et de l’investissement ainsi que la coopération scientifique et technique. Il est important de définir les moyens qui permettront de former de nouvelles chaînes logistiques et de production les plus efficaces possible et de moderniser les systèmes de transport et d’énergie, ainsi que d’assurer la sécurité alimentaire et écologique dans la région», a souligné Vladimir Poutine.

Le Forum économique oriental s’est tenu, pour la première fois, en 2015. Le travail se déroule, au sein du Forum, sous la forme de sessions plénières, de tables rondes, de débats télévisés, de petits-déjeuners et de dialogues d’affaires.

A l’issue du Forum économique oriental de 2022, 296 accords avaient été signés, d’une valeur de près de 3 300 milliards de roubles. Le Forum avait accueilli l’an dernier plus de 100 événements auxquels ont participé plus de 7 000 personnes, dont environ 1 700 hommes et femmes d’affaires représentant 700 entreprises russes et étrangères.