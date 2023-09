La Russie «stoppe» la contre-offensive ukrainienne grâce à sa supériorité aérienne, admet Zelensky

Le président ukrainien a reconnu ce 8 septembre que la Russie, forte de sa supériorité aérienne, était en train de stopper la contre-offensive ukrainienne, se plaignant du ralentissement de l'aide militaire occidentale et des sanctions contre Moscou.

«Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie l'est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive», a déclaré Volodymyr Zelensky ce 8 septembre, lors d’une conférence à Kiev. Le président ukrainien a dénoncé «des processus qui deviennent plus compliqués et plus lents, s'agissant des sanctions ou de l'approvisionnement en armes» occidentales. «La guerre ralentit, on reconnaît ce fait», a-t-il assuré.

«Quand des partenaires nous disent : "Quelle est la prochaine étape de la contre-offensive ?", ma réponse est qu'aujourd'hui, nos étapes sont plus rapides probablement que les nouveaux paquets de sanctions» visant la Russie, a-t-il encore noté. L'Ukraine se plaint régulièrement de la lenteur des mesures de rétorsion censées freiner l'offensive russe.

Zelensky veut plus d’armes et de sanctions contre la Russie

Si les Occidentaux livrent plus vite des munitions de longue portée, l'armée ukrainienne avancera également plus vite, a une nouvelle fois estimé le Volodymyr Zelensky. «Une arme spécifique a un impact spécifique. Plus elle est puissante et de longue portée, plus la contre-offensive ira vite», a-t-il encore déclaré.

La contre-offensive ukrainienne, très attendue et soutenue militairement par l'Occident, dure depuis le début du mois de juin. Trois mois plus tard, les gains territoriaux et militaires de Kiev sont quasi-inexistants face à une armée russe solidement installée dans des positions défensives.

Régulièrement, les Russes revendiquent la destruction de matériels occidentaux, comme ce 8 septembre où le gouverneur par intérim de Zaporojié a annoncé sur Russia 24 que deux chars britanniques Challenger auraient été détruits dans sa région.