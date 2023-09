«Bastion de la Russie» : Poutine rend hommage aux «héros du Donbass»

A l'occasion des 80 ans de la libération du Donbass, Vladimir Poutine a rendu hommage à la bravoure des soldats de l'Armée rouge, mais aussi à ceux de la République populaire du Donbass, qu'il considère comme ses «nouveaux héros».

«Le 8 septembre 1943 est une date symbolique importante de l’histoire de notre pays. Ce jour-là, le Donbass légendaire et invaincu a été libéré, nettoyé des occupants nazis», a déclaré Vladimir Poutine dans une vidéo publiée ce 8 septembre sur le site du Kremlin, à l’occasion du 80e anniversaire de la libération de la région.

Le président russe a présenté cette dernière comme le «bastion de la Russie», une «terre de travailleurs et de guerriers, une région riche et généreuse», dont «la possession des ressources avait été l’un des buts de l’attaque de l’Union soviétique par les Allemands».

Russie : Vladimir Poutine adresse ses vœux à l’occasion des 80 ans de la libération du Donbass

La région de Donetsk fut envahie par les forces allemandes dès octobre 1941 et l’ensemble du Donbass à l’été 1942. Néanmoins, bien qu’occupé, le Donbass ne s’est jamais soumis. «Les territoires conquis ont opposé la furieuse résistance du peuple, dont l’intensité n’a pas faibli pendant quelque 700 jours», a souligné le locataire du Kremlin, rendant hommage aux «centaines de milliers de résistants, d’activistes clandestins, de civils et d’enfants [qui] ont fait l’objet de tortures et d’exécutions».

Vladimir Poutine est revenu sur les affrontements qui ont eu lieu à Saour-Moguil, un camp fortifié repris aux nazis et dénommé le «petit Stalingrad». Détruit pendant les combats de 2014 contre l’armée ukrainienne, il a été intégralement restauré à l’occasion des cérémonies de ce 80e anniversaire.

La Russie «une par son histoire», assure Poutine

Le président russe a également tracé un parallèle entre les deux conflits, celui de 1941 et celui débuté au lendemain du coup d’Etat de Maïdan en 2014, non reconnu par les régions de l’est de l’Ukraine. Faisant référence à la politique de dérussification menée alors par le régime de Kiev, Vladimir Poutine a salué une nouvelle fois l’exemple des soldats de 1941 qui a, selon lui, «donné à leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants les forces de défendre leur terre, leur culture, leur langue et leur patrimoine».

«Et aux côtés des sculptures des soldats soviétiques sont immortalisés comme il se doit les exploits de leurs vaillants et glorieux descendants, des nouveaux héros du Donbass», a-t-il ajouté. «Là est toute notre Russie, une par son histoire, indestructible par ses traditions spirituelles, fidèle à ses principes et à la mémoire de ses ancêtres», a-t-il conclu.

Célébrée avec ferveur chaque année le 9 mai, la victoire de 1945 est l’événement fondateur de l’Etat russe actuel. Dans le contexte de l’opération militaire russe en Ukraine, la victoire de l’Armée rouge est souvent citée comme un exemple de la bravoure et de la puissance de l’armée russe, comme le 23 août dernier, où à l’occasion des 80 ans de la bataille de Koursk, le président Poutine a décoré l’équipage d’un tank russe victorieux sur le front ukrainien.