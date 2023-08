Russie : un commando ukrainien neutralisé et trois drones abattus dans la région de Briansk

Un commando de sabotage ukrainien a été intercepté le 30 août à la frontière ukrainienne dans la région de Briansk. Trois drones ont par ailleurs été abattus dans la matinée du 31 août, selon les autorités locales

«Le 30 août un commando ukrainien a été intercepté dans la région de Briansk près du village de Navlia [à 50 km de la frontière ukrainienne, ndlr]» a annoncé le FSB le 31 août.

Composé de «cadres des services secrets ukrainiens, de militaires de la direction du renseignement ukrainien (GUR) et de troupes d'élite du ministère de la Défense», son but était d'accomplir une «série d'actes terroristes visant des sites militaires et infrastructures énergétiques», toujours selon la même source.

A l'issue de l'opération du FSB, deux combattants ont été tués et cinq faits prisonniers, dont trois blessés. Les services russes a diffusé une vidéo de l'arsenal de l'unité ukrainienne, de fabrication occidentale : des fusils automatiques américains équipés de silencieux, des explosifs, un nombre important de grenades et de munitions de type OTAN et des équipements de vision nocturne.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le FSB annonce régulièrement des incursions en territoire russe, ou encore l'arrestation de partisans des forces ukrainiennes accusés de se livrer à des actes de sabotage sur le territoire russe.

Trois drones abattus dans la même région de Briansk

Le gouverneur de la région de Briansk Alexandre Bogomaz a, plus tard dans la matinée du 31 août, signalé sur Telegram que les forces de la Rosgvardia étaient parvenues à abattre trois drones, avec l’aide d’un canon et d’un fusil anti-drone. Il a salué au passage la « vigilance » des citoyens ayant prévenu le centre de contrôle alors qu’un appareil suspect survolait la ville de Briansk. Aucun victime ni dégât n’a été rapporté, a-t-il précisé.

Les attaques de drones dans les régions russes frontalières de l'Ukraine, mais aussi dans la direction de Moscou ou de la péninsule de Crimée sont progressivement devenues quasi-quotidiennes depuis que Kiev a lancé une contre-offensive, début juin, qui peine sur le terrain.