Russie : trois civils tués dans la région de Belgorod, trois drones abattus à Moscou

Viatcheslav Gladkov a rapporté le décès de trois civils dans la région frontalière de Belgorod, alors que Moscou a une nouvelle fois été ciblée par des drones, abattus par l'armée russe. Des drones Reaper et Bayraktar ont été signalés vers la Crimée.

«Trois civils ont été tués», a fait savoir le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, ce 23 août sur Telegram. «Les forces armées ukrainiennes ont lancé un engin explosif avec un drone» dans le village de Lavy du district de Valouïsk, «au moment où les gens se trouvaient dans la rue», a-t-il précisé. Et celui-ci d’ajouter : «Deux hommes sont morts sur le coup, les médecins se sont battus pour la vie du dernier.»

A Moscou, la nuisance des drones continue

L’armée russe a déclaré avoir déjoué une nouvelle tentative d’attaque de drones contre la capitale russe, pour le sixième jour consécutif. Trois appareils sans pilotes «de type avion» ont été neutralisés.

«Deux des drones attaquant la capitale ont été détruits par des systèmes de défense aérienne au-dessus des territoires des districts de Mojaïsk et de Khimki», à plus de dix kilomètres du centre de la ville. Toujours selon la même source, «le troisième drone a été éliminé au moyen de la guerre électronique». Après avoir perdu le contrôle, il s’est abattu sur un bâtiment en construction du quartier Moscow City, dans l'ouest de la capitale. Une fenêtre a été brisée et le bâtiment est noirci à l'endroit de l'impact, mais aucune victime n’est à déplorer.

Des drones Reaper et Bayraktar interceptés en mer Noire

Plus tôt dans la nuit du 22 au 23 août, l'armée russe a rapporté avoir prévenu la violation de la frontière russe par des drones MQ-9 Reaper et TB2 Bayraktar menant des missions de reconnaissance dans la zone de la péninsule de Crimée. Deux avions de chasse russes ont été dépêchés. «En conséquence, les appareils sans pilotes ont changé leur direction de vol et quitté les zones de reconnaissance aérienne», a indiqué l'armée russe.

Les tentatives d’attaques dans la profondeur russe s’expliqueraient, selon les propos d’un haut responsable militaire étasunien rapportés le 8 août encore par CNN, par le manque de progrès sur le terrain qui pousserait les forces ukrainiennes à frapper plus souvent le territoire russe «pour essayer de montrer la vulnérabilité de la Russie». Pour l'heure, sans résultat probant.