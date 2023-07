Des descendants de libérateurs africains participeront au Forum Russie-Afrique grâce à RT

Mandela, Lumumba, Abdel Nasser : plusieurs descendants des libérateurs africains et plus de 140 personnalités médiatiques participeront au forum Russie-Afrique grâce à RT.

MOSCOU, 26 JUILLET, 2023 – Plusieurs descendants de leaders africains légendaires participeront à des sessions organisées par la chaîne de télévision RT dans le cadre du forum Russie-Afrique qui aura lieu à Saint-Pétersbourg les 27-28 juillet. RT a également invité plus de 140 rédacteurs en chef et journalistes de médias africains au forum. Les sessions seront animées par des présentateurs et des correspondants de la chaîne.

Les descendants de leaders africains, à savoir Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Gamal Abdel Nasser, Samora Machel, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Oliver Tambo, Ahmed Ben Bella, prendront part à la session intitulé « Panafricanisme : origines, présent, avenir » afin d’aborder le rôle de ce mouvement pour bâtir l’avenir du continent, mais aussi dans le cadre de l’amitié historique entre la Russie et l’Afrique. Cette session réunira pour la première fois des personnalités politiques et médiatiques comme Ndileka Mandela, Roland Lumumba, Nomatemba Tambo, Josina Machel et d’autres. La discussion sera modérée par Moussa Ibrahim, chef du bureau de RT en Afrique.

Le présentateur de RT Arabic Salam Mosafir modérera la session « Un monde multipolaire de l’information : le rôle des pays arabes d’Afrique dans les nouvelles réalités des relations internationales » qui donnera une tribune à des représentants égyptien, algérien, libyen, marocain, tunisien, soudanais et mauritanien.

RT mènera également les sessions « Les médias du Sud mondial : nouveaux formats, technologies et récits » et « Le rôle du contenu vidéo dans le développement des activités presse et médias : les technologies numériques au service de la Russie et de l’Afrique ».

RT a organisé la venue au forum Russie-Afrique de plus de 140 journalistes, rédacteurs en chef, directeurs des médias africains majeurs dont le directeur général de l’Union africaine de radiodiffusion, le secrétaire général de l’Union des agences de presse de l’OCI, le président du Conseil suprême de la régulation des médias d’Égypte, des représentants des régulateurs des médias marocain et somalien, les directeurs et les rédacteurs en chef des médias publics d’Égypte, d’Algérie, du Maroc, de Libye, de Mauritanie, du Nigéria, du Mali, de RCA, du Burkina-Faso, de l’Ouganda, des Comores, ainsi que des chaînes de télévision panafricaines Afrique Media et Africa 24, mais aussi des plus grandes chaînes de plusieurs autres pays, à savoir d’Éthiopie, du Nigéria, du Sénégal, du Soudan, de Tunisie, et de chaînes de télévision notables d’Afrique du Sud (BRICS TV) et du Ghana (PanAfrican TV).

Voir le programme du forum Russie-Afrique sur : https://summitafrica.ru/fr/programme/business-programme/