Livraison d’armes à Kiev : Washington «incapable de s’arrêter», selon Antonov

Dans la foulée de l’annonce par le Pentagone d’un 43e paquet d’aide militaire à Kiev, le représentant de la Russie aux Etats-Unis a fustigé ce soutien armé, qui ne fera selon lui que prolonger le conflit et ses conséquences.

L'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Anatoli Antonov, s’en est violemment pris à l’administration Biden, quelques heures après l’annonce d’un nouveau paquet d’aide militaire à Kiev. Un soutien «au-delà de la morale et du bon sens», juge le diplomate, dans un message publié ce 26 juillet sur la chaîne Telegram de l’ambassade. Selon lui, Washington «est incapable de s’arrêter» maintenant qu’il a «mis le pied sur le chemin de la guerre».

«Au lieu de faire une évaluation sobre de ce qui se passe, les stratèges locaux parrainent les plans terroristes des criminels de Kiev», poursuit l’ambassadeur russe, évoquant les attaques perpétrées contre le pont de Crimée.

«La seule chose à laquelle aspirent les États-Unis, c'est davantage de souffrances humaines et de morts», fustige Anatoli Antonov. «On peut être sûr que les missiles et les munitions, payés avec des milliards de dollars des poches des contribuables américains, vont ruiner les villes, joncher les champs de munitions non explosées, estropier et mutiler», a-t-il ajouté.

Aide militaire US à Kiev : plus de 43 milliards de dollars depuis 2021

Le 25 juillet, le Pentagone a annoncé un nouveau paquet d’aide militaire «pour aider l'Ukraine à contrer la guerre d'agression en cours de la Russie».

D’une valeur de 400 millions de dollars, cet ensemble comprend 28 millions de diverses munitions d’armes légères et grenades, des obus de mortier et d'artillerie, des lance-missiles Javelin, TOW et Stinger, des roquettes Hydra-70 pour équiper les hélicoptères et des roquettes pour ses M142 Himars, ainsi que des missiles sol-air destinés aux systèmes de défense aérienne Patriot et Nasams.

Trente-deux véhicules blindés de transport de troupes Stryker et, pour la première fois, des drones espions Black Hornet complètent ce 43e coup de pouce militaire fourni à l’Ukraine depuis août 2021. Selon les chiffres du Pentagone, sous Joe Biden, les Etats-Unis ont fourni à Kiev plus de 43,7 milliards de dollars d’aide militaire, «dont plus de 43 milliards de dollars» à compter du 24 février 2022, date du début de l’offensive russe.