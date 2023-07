L'Algérie a demandé à rejoindre les BRICS avec une contribution de 1,5 milliard de dollars

L'Algérie a demandé à rejoindre le groupe des BRICS et soumis une demande pour devenir membre actionnaire de la Banque du groupe avec un investissement d’un 1,5 milliard de dollars, selon le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

«Nous avons officiellement demandé à rejoindre le groupe BRICS, nous avons envoyé une lettre demandant d'être membres actionnaires de la banque. La première contribution de l'Algérie dans la banque sera de 1,5 milliard de dollars», a déclaré le Président algérien Tebboune au média Ennahar.

Abdelmadjid Tebboune avait déclaré à la fin de sa visite en Chine cette semaine, après s'être rendu à Moscou du 13 au 15 juin, que l'Algérie cherchait à rejoindre les BRICS afin de s'ouvrir à de nouvelles opportunités économiques. Pékin a indiqué investir 36 milliards de en Algérie, notamment dans les secteurs de l'industrie manufacturière, des nouvelles technologies, des transports et de l'agriculture, a aussi rapporté le chef de l'Etat algérien.

Le boom des BRICS

Ce pays d'Afrique du Nord, riche en ressources pétrolières et gazières, cherche à diversifier son économie et à renforcer son partenariat avec les pays des BRICS.

Le groupe des BRICS comprend pour l'heure le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Il représente plus de 40 % de la population mondiale et environ 26 % de l'économie mondiale, mais 22 pays ont formellement demandé à rejoindre le groupe, et plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à faire de même, a déclaré cette semaine l'ambassadeur sud-africain Anil Sooklal, chargé des relations avec le bloc. Parmi ces derniers, l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la République démocratique du Congo, le Gabon et le Kazakhstan.