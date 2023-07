Le 19 juillet, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie avait beaucoup d'amis dans les pays occidentaux, en dépit de la propagande ayant pour objectif d'empêcher les gens de penser.

Poutine : « nous avons beaucoup d’amis dans les pays européens, en France notamment »

«Nous avons beaucoup d’amis dans les pays européens, notamment en France, je le sais personnellement», a déclaré ce 19 juillet Vladimir Poutine, s’adressant à Christelle Néant, journaliste française expatriée à Donetsk et rédactrice en chef du site Donbass Insider.

«Je sais que les gens pensent comme nous. Mais on essaie de les empêcher de réfléchir par eux-mêmes. D’autres le font à leur place», a poursuivi le chef d’Etat, lors d'une réunion du conseil de surveillance de l'organisation autonome à but non lucratif «Russie - Terre d'opportunités».

Censure des médias russes : «ils ont peur de la vérité», affirme Poutine

«Nous nous sommes rendu compte que c’est une immense machine de propagande, qui consiste à répéter en permanence les mêmes mots, les mêmes schémas, les mêmes idées» lui relate la journaliste française.

Poutine : les Occidentaux ont peur des vérités rapportées par RT

La journaliste évoque également les tentatives visant à «discréditer systématiquement» les voix dissonantes dans la sphère médiatique francophone.

«C’est la raison pour laquelle ils bannissent partout notre source d’information destinée au public occidental : Russia Today. Celle-là est chassée partout, ils lui font des obstacles», lui répond Vladimir Poutine. «Ils ont peur de la vérité, y compris de la part de vos collègues venant des pays occidentaux et travaillant pour la chaine de télévision RT» poursuit-il.

La politique des dirigeants européens «est erronée», estime Poutine

«Celles qu’on appelle les élites dirigeantes, à mon avis, ont usurpé leur position et ont abusé de leur monopole du pouvoir», a également estimé le président russe, les accusant d'avoir travaillé les opinions publiques européenne pour leur faire croire que le conflit ukrainien avait débuté en février 2022 et non huit années auparavant, avec la répression de Kiev contre le Donbass russophone. Des faits, que rapportaient entre autres les antennes françaises des médias russes, telles que RT France et Sputnik, toutes deux interdites de diffusion au sein de l’UE puis poussées vers la liquidation judiciaire.

«Alors que des personnes comme vous, de mon point de vue, remplissent une mission très importante qui va au-delà des intérêts du peuple du Donbass, qui sert les intérêts de votre pays. Car vous essayez de montrer que la politique des élites dirigeantes de ces pays est erronée», a-t-il ajouté.