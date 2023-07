Chars T90, systèmes Ouragan, 2 500 tonnes de munitions: l'armée russe récupère du matériel de Wagner

L'armée russe a annoncé ce 12 juillet qu'elle avait récupéré plus de 2 000 équipements, 2 500 tonnes de munitions et 20 000 armes légères appartenant au groupe paramilitaire Wagner.

Le groupe Wagner restitue équipements, armes et munitions à l'armée russe

«Les forces armées russes, conformément au plan, achèvent la réception des armes et du matériel militaire des unités du groupe Wagner», a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram ce 12 juillet, évoquant l'accord conclu avec la SMP après sa rébellion avortée le 24 juin.

Des chars T90 et des systèmes Ouragan

«Plus de 2 000 équipements et armements», dont des chars T90, T80 et T72, des systèmes lance-roquettes Grad et Ouragan, des systèmes de défense antiaérienne Pantsir et des obusiers ont ainsi été restitués, selon la même source, mais aussi «plus de 2 500 tonnes de munitions diverses et environ 20 000 armes légères».

Le 24 juin, Evguéni Prigojine et les combattants de la SMP Wagner ont remis en cause l'autorité du ministère russe de la Défense et pris le contrôle de la ville de Rostov-sur-le-Don, avant de lancer une colonne en direction de la capitale russe. C'est par l'entremise du président biélorusse Alexandre Loukachenko qu'un accord a été trouvé. Vladimir Poutine s'est finalement réjoui d'avoir évité un «bain de sang» en terre russe.

Le 26 juin, dans une allocution, le président russe a remercié l'armée pour son patriotisme et pour avoir empêché une «guerre civile», condamnant le «chantage» des dirigeants de Wagner, mais permettant à ses soldats de partir en Biélorussie ou de rejoindre l'armée régulière russe, en raison de leurs mérites passés au front. Les membres du groupe Wagner s'étaient en effet illustrés par la prise de Soledar et Bakhmout à la fin de l'hiver et au printemps.