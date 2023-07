L'Ukraine construit une usine de drones Bayraktar avec l'appui de la Turquie, selon Kiev

Dans le sillage du renouvellement de son complexe militaro-industriel, l'Ukraine a affirmé qu'une usine de drones Bayraktar était en construction dans la région de Kiev. La Turquie a livré une cinquantaine de ces drones depuis le début du conflit.

«Les travaux de construction ont commencé», a déclaré Alexander Kamyshin, le ministre ukrainien des Industries stratégiques, évoquant le projet d'une usine de drones Barayktar dans la région de Kiev.

Ces propos confirment la déclaration de l'ambassadeur ukrainien en Turquie en août 2022 : Vasily Bodnar avait en effet annoncé que la société turque Baykar construirait une usine pour la production de drones d'attaque et qu'elle avait déjà acheté un terrain pour cela.

Le patron de la société turque Baykar, Haluk Bayraktar, a précisé en juin au media Defense News que la société prévoyait d'être opérationnelle dans la production des drones de combat Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci en Ukraine dans le courant de l'année 2025. Le contrat cadre a été signé en février 2022 entre la Turquie et l'Ukraine, et l'investissement pour la construction de l'usine s'élèverait à 95 millions de dollars.

10 000 drones chaque mois, selon un think tank britannique

Le ministre ukrainien Alexander Kamyshin a par ailleurs précisé que l'armée ukrainienne était entièrement focalisée sur le renouvellement de son complexe militaro-industriel et notamment la production de munitions. A ce propos, il a admis que l'Ukraine était loin de ses objectifs.

Le drone Bayraktar TB2, fleuron de l'industrie militaire turque, a sillonné le ciel ukrainien dès le début du conflit. Il peut se maintenir en vol stationnaire et ainsi filmer des détails que les avions de reconnaissance manqueraient. L'engin, qui mesure 12 mètres d'envergure pour 650 kilos, peut également être équipé de quatre missiles à guidage laser Roketsan MAM de fabrication turque. D'un poids de 15 kilos, ces missiles sont efficaces contre les véhicules blindés légers à plusieurs kilomètres de distance. S'il s'est révélé redoutable durant la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, son impact n'est pas avéré en Ukraine.

Néanmoins, depuis plusieurs mois, cet avion sans pilote se fait de plus en plus rare. Selon Business Insider, Kiev a reçu 50 Bayraktar depuis le début de l'offensive russe, mais à la fin de l'année 2022, ces drones avaient largement disparu du champ de bataille. Le think tank britannique Royal United Services Institute (Rusi) a d'ailleurs publié en mai 2023 un rapport dans lequel il estimait que les forces russes abattaient en moyenne 10 000 drones par mois, tous modèles confondus.

«L'attention d'Ankara a été attirée sur le caractère destructeur de la poursuite des livraisons d'armes au régime de Kiev», a déclaré le 9 juillet dans un communiqué le ministère russe des affaires étrangères, rapportant un appel téléphonique entre Sergueï Lavrov et son homologue turc Hakan Fidan, à l'initiative d'Ankara. «Il a été souligné que de telles mesures ne pouvaient avoir que des conséquences négatives», ajoute le communiqué.