Poutine : «Le développement de l'Arctique est une priorité nationale»

Le 22 juin à Mourmansk, en ouverture du festival «Arctique : la glace s'est brisée», le président russe a souligné l'importance de cette région pour le gouvernement et tracé les grandes lignes de sa mise en valeur.

«Depuis les dernières années, le développement de l'Arctique et la préservation de ses ressources naturelles sont des priorités nationales», a déclaré le président Poutine devant les participants de la seconde édition du forum-festival «Arctique : la glace s'est brisée», le 22 juin à Mourmansk. Ces déclarations ont été rapportées sur le site du Kremlin.

Selon les propos des organisateurs reprises par l'agence Interfax, le festival, qui doit durer du 22 au 25 juin, abordera les thèmes de l'amélioration des espaces urbains, de l'accroissement du tourisme arctique ou encore de l'application des nouvelles technologies dans la région.

L'Arctique, un enjeu stratégique considérable pour la Russie

L'un des principaux enjeux pour la Russie dans cette région polaire est le développement de la route maritime du Nord, permettant de relier les océans Atlantique et Pacifique, en longeant le nord de la Russie et la Scandinavie.

Le 31 juillet 2022, à l'occasion de la Journée de la flotte russe, le président Poutine avait signé une nouvelle doctrine visant à renforcer les positions russes dans l'Arctique, aussi bien sur le plan économique que militaire.

Le texte soulignait déjà le potentiel de la route maritime du Nord et la volonté du Kremlin de l'exploiter, afin d'en faire un axe «sécurisé et compétitif qui fonctionnerait toute l'année». Dans le document d'une cinquantaine de pages, la Russie dénonçait la volonté des Etats-Unis de «dominer dans les eaux mondiales» et fustigeait également le «rapprochement des infrastructures militaires de l'OTAN des frontières russes», considérées comme des «menaces principales».

Preuve que cette priorité stratégique est partagée outre-Atlantique, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé début juin que les Etats-Unis allaient ouvrir à Tromsø, ville du nord de la Norvège, leur première représentation diplomatique au-dessus du cercle polaire arctique.

Le Kremlin a par ailleurs annoncé vouloir accorder une attention particulière à la protection de sanctuaires naturels et au «grand nettoyage» de l'Arctique. Selon le président russe, 110 hectares de territoires arctiques ont déjà été nettoyés et plus de 5 000 tonnes de déchets retirés.