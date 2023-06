Trois morts en Cisjordanie après la démolition d'un logement par les forces israéliennes (VIDEO)

Tsahal a démoli à Ramallah en Cisjordanie occupée le logement d'un Palestinien accusé d'avoir commis un attentat. Cette opération a entraîné des heurts avec des habitants, faisant trois morts et une trentaine de blessés palestiniens.

Plus d'une cinquantaine de véhicules de l'armée israélienne ont fait irruption dans la ville de Ramallah en Cisjordanie dans la nuit du 7 au 8 juin pour raser le logement ou résidait le prisonnier Islam Froukh, accusé d'avoir commis un attentat à Jérusalem en novembre dernier, faisant deux morts.

Le premier étage de l'immeuble ou logeait l'incarcéré a été détruit à coups d'explosifs. Cette intervention de Tsahal a entraîné des affrontements avec les Palestiniens de la ville. Recevant des pierres et des cocktails molotovs improvisés, les soldats israéliens ont répliqué en tirant sur les assaillants. Bilan : trois morts et une trentaine de blessés. Parmi eux, un journaliste photographe palestinien.

Palestine : trois morts et six blessés lors d'affrontements

Malgré les appels pour sceller l'appartement et non le détruire, Israël a fait la sourde d'oreille. Cette stratégie israélienne est notamment critiquée par la société civile palestinienne qui pointe du doigt les conséquences pour la totalité de la famille qui se retrouve sans logement du jour au lendemain. Interrogée par l'AFP, la mère du prisonnier estime que la démolition de l'appartement «ne fait qu'alimenter la haine et [le désir de] vengeance».

Depuis le début de l'année plus de 150 palestiniens sont tombés sous les balles de Tsahal. Entre les raids en Cisjordanie, les tensions à Gaza et la continuation de la colonisation, la situation en Terre Sainte est plus que jamais explosive.