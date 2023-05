Bilderberg 2023 : le chef de la diplomatie ukrainienne participe à la réunion à Lisbonne

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba figure parmi les participants à la très confidentielle réunion Bilderberg, qui se tient cette année à Lisbonne du 18 au 21 mai.

L'Ukraine, la Russie, l'OTAN et les menaces transnationales sont parmi les thèmes des discussions de la 69e édition de la réunion Bilderberg, qui rassemble des personnalités politiques et économiques européennes et nord-américaines autour d'enjeux mondiaux.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba figure parmi les invités. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel sont également sur la liste des 130 participants fournie par les organisateurs de cette conférence. Jens Stoltenberg doit s'exprimer devant la presse ce 18 mai dans l'après-midi à l'issue d'une rencontre officielle avec le Premier ministre portugais Antonio Costa.

Au menu de la réunion, la Russie mais aussi ChatGPT

Responsables politiques et experts des secteurs de l'industrie, de la finance, ainsi que des milieux universitaire et médiatique débattront aussi de l'Europe et du leadership américain, de la Chine et de l'Inde, du système bancaire, de la transition énergétique, des défis budgétaires ou encore des politiques industrielle et commerciale.

L'intelligence artificielle est un autre thème mis en avant, avec notamment la participation de Sam Altman, le patron d'OpenAI, créateur de l'interface ChatGPT.

Trois chefs de gouvernement sont également sur la liste des participants : le Néerlandais Mark Rutte, la Finlandaise Sanna Marin et la Danoise Mette Frederiksen.

L'ex-Premier ministre français Edouard Philippe a, lui aussi, été invité, tandis que l'actuel gouvernement est représenté par Gabriel Attal et Clément Beaune, respectivement ministres délégués aux Comptes publics et aux Transports.