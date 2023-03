Russie : plusieurs blessés dans la région de Toula après la chute d'un drone ukrainien

Intercepté par la défense antiaérienne, un drone s'est écrasé près de la localité de Kireïevsk, à environ 200 kilomètres de Moscou, endommageant plusieurs bâtiments résidentiels et blessant trois personnes, selon le ministère russe de la Défense.

Le ministère russe de la Défense a fait état d'une attaque ukrainienne sur le sol russe au moyen d'un drone d'attaque Strij (Tu-141), dans l'après-midi du 26 mars. D'après le ministère, la défense antiaérienne de la région de Toula a «désactivé son système de navigation» grâce au système de guerre électronique Pole-21, conduisant à la chute de l'engin, qui s'est écrasé près de la localité de Kireïevsk, à environ 200 kilomètres au sud de Moscou.

Le Comité de sécurité régionale de la région a précisé qu'une explosion s'était produite suite à la chute du drone, et que plusieurs bâtiments résidentiels ont été partiellement endommagés. Trois personnes, dont de jeunes adolescents, ont été légèrement blessées, tandis que des équipes des ministères de la Défense et des Situations d'urgence se sont rendues sur le site de l'accident. «A l'heure actuelle, il n'y a aucune menace pour la sécurité de la population et des infrastructures», a ajouté le Comité de sécurité régionale.

Le service de presse du gouvernement régional a pour sa part annoncé que les autorités verseront une somme de 100 000 roubles à chaque personne blessée, ainsi qu'une aide d'un million de roubles aux personnes qui ont perdu leur habitation. Le gouverneur Alexeï Dioumine a en outre annoncé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de l'explosion.