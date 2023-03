Otage au Sahel depuis 2021, le journaliste français Olivier Dubois a été libéré

Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé libre à l'aéroport de Niamey, près de deux ans après avoir été enlevé au Mali par l'alliance djihadiste du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM).

Après 711 jours passés au Mali en captivité aux mains de l'alliance djihadiste du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), le journaliste français Olivier Dubois a été libéré ce 20 mars.

«Je me sens fatigué mais je vais bien», a-t-il déclaré à sa descente de l'avion à l'aéroport de Niamey au Niger, souriant et visiblement ému, vêtu d'une chemise blanche ouverte sur un t-shirt et d'un pantalon beige.

«C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre, je voulais rendre hommage au Niger pour son savoir faire dans cette mission délicate et rendre hommage à la France et a tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui», a-t-il ajouté devant plusieurs journalistes.

L'humanitaire américain Jeffery Woodke, enlevé en octobre 2016 au Niger a également été libéré. S'appuyant sur une canne, les cheveux blancs, il est apparu aux côtés d'Olivier Dubois.

«Les otages ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant d'être remis aux autorités françaises et américaines» a déclaré à l'aéroport, le ministre de l'Intérieur nigérien Hamadou Souley.

Olivier Dubois, journaliste indépendant de 48 ans avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance jihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec Libération, Le Point et Jeune Afrique, vivait et travaillait au Mali depuis 2015 lorsqu'il avait été kidnappé. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021.

Détails à suivre...