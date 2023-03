A Moscou, le sénateur de RDC Léonard She Okitundu Lundula loue la coopération avec les BRICS

Un sommet visant à renforcer des relations entre la Russie et les pays africains se tient à Moscou les 19 et 20 mars. Le parlementaire et ex-ministre de RDC fait partie des invités interrogés par RT France.

«La Russie, pour le continent africain, est un pays important. D'abord parce que la Russie a participé à la décolonisation de l'Afrique [...] Deuxième chose, la Russie est un grand pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. A partir de ce moment-là, c'est un pays avec lequel nous devons avoir de très bonnes relations», a déclaré au micro de RT France Léonard She Okitundu Lundula, sénateur de la République démocratique du Congo et ex-membre du gouvernement du pays, interrogé au sommet «Russie-Afrique» qui se tient à Moscou les 19 et 20 mars.

Le parlementaire de RDC a également souligné que la Russie faisait partie des BRICS – un ensemble de puissances non-occidentales (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) avec lesquelles, juge Léonard She Okitundu Lundula, il est important de coopérer.