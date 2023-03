Meta, maison mère de Facebook et Instagram, va licencier 10 000 employés supplémentaires

La vague de licenciements se poursuit chez Meta : son patron annonce ce 14 mars que 10 000 employés vont être remerciés dans le cadre d'un plan de restructuration, 11 000 employés ayant déjà été licenciés en novembre dernier.

Après le licenciement de 11 000 salariés en novembre dernier, le PDG de Meta Mark Zuckerberg annonce ce 14 mars le limogeage de 10 000 employés supplémentaires.

«Au cours des deux prochains mois, les dirigeants des organisations annonceront des plans de restructuration axés sur l'aplanissement de nos organisations, l'annulation des projets moins prioritaires et la réduction des niveaux d'embauche», peut-on lire dans le courrier adressé aux salariés. Par ailleurs, il informe du gel de 5 000 nouveaux postes initialement à pourvoir.

La liste des postes concernés sera dévoilée fin avril. Quant à la restructuration, celle-ci sera engagée d’ici la fin de l’année, pour un coût global estimé entre 3 et 5 milliards de dollars, rapporte l'AFP qui cite des «documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission» (SEC), le gendarme de la Bourse américaine).

«Ce sera difficile [...]. Il faudra dire au revoir à des collègues talentueux et passionnés qui ont contribué à notre succès», reconnaît-il dans son post Facebook.

C'est donc le second plan de licenciement de Meta en seulement quatre mois, après celui de novembre dernier. «J’ai décidé de réduire la taille de notre équipe d’environ 13% et de me séparer de 11 000 de nos employés talentueux», avait alors déclaré le patron de Facebook. Au troisième trimestre, Meta avait fait état d'un important recul de son chiffre d'affaires et de ses profits ainsi que d'une stagnation du nombre de ses utilisateurs. En conséquence, Mark Zuckerberg avait annoncé que les effectifs du groupe pourraient diminuer d'ici fin 2023.