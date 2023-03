Le FSB déjoue un attentat attribué aux services spéciaux ukrainiens contre un patron de média russe

Le service de sécurité russe a annoncé avoir déjoué un attentat contre l'homme d'affaires Konstantin Malofeïev. Selon le FSB, le militant néonazi Denis Kapoustine aurait été à la manœuvre. Moscou dénonce l'absence de condamnation de l'Occident.

Le FSB a annoncé ce 6 mars avoir déjoué un attentat attribué aux services spéciaux ukrainiens contre le président du conseil d'administration de la chaîne de télévision russe conservatrice Tsargrad, Konstantin Malofeïev.

Le service de sécurité russe a accusé le militant néonazi Denis Kapoustine — qui a dernièrement revendiqué l'attaque de Briansk, qualifiée d'«attentat» par Moscou — d'être à la manœuvre, et d'avoir «agi sous le contrôle du SBU [le service de sécurité ukrainien]». Ni Kiev, ni Denis Kapoustine n'ont commenté dans l'immédiat ces accusations.

Selon le communiqué du FSB, une bombe a ainsi été placée sous la voiture de Konstantin Malofeïev, comme le montrent des images diffusées par les services russes, qui ont comparé le procédé à celui utilisé par les services ukrainiens dans l’assassinat de Daria Douguina. Le véhicule de l'homme d'affaires a été déplacé en lieu sûr et la bombe a été désamorcée, d'après la vidéo publiée par le FSB.

Le FSB annonce avoir déjoué un attentat attribué aux services ukrainiens

Zakharova dénonce le silence de l'Occident

Dans un communiqué, Konstantin Malofeïev a fait savoir qu'il était sain et sauf. Il a souligné que cette tentative d'assassinat ne changerait pas ses «positions patriotiques passionnées».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pour sa part dénoncé le «silence des régimes occidentaux, qui sont habituellement hyperactifs à propos du harcèlement des journalistes». Elle a vu dans cette attitude l'«implication tacite» des chancelleries occidentales «dans le soutien à de tels crimes, ainsi que la supervision idéologique des actions extrémistes des bandits de Kiev».

Début mars, Denis Kapoustine avait revendiqué un assaut dans la ville russe de Briansk, qui avait tué deux civils et blessé un enfant. Il avait alors affirmé avoir coordonné cette opération avec les autorités ukrainiennes. Kiev avait pour sa part démenti toute participation à l'attaque.

Né à Moscou, Denis Kapoustine est un ancien combattant de MMA connu pour ses accointances avec la mouvance néonazie et suprématiste blanche européenne, comme le souligne le Financial Times dans un récent article à son sujet. Le journal précise qu'il est également le fondateur d'une marque de vêtements, White Rex, dont l'orientation politique laisse peu de place au doute. Sur le site de la marque, on peut par exemple trouver un t-shirt représentant un poing sur fond de soleil noir (symbole régulièrement utilisé par l'extrême droite ukrainienne), accompagné du descriptif suivant : «Un poing américain comme symbole de la violence de rue couronnant un poing blanc – un message politique clair.»