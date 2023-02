«Exercice surprise» : La Corée du Nord confirme avoir tiré un missile Hwasong-15 en mer du Japon

L'agence publique nord-coréenne a confirmé que Pyongyang avait effectué un «exercice surprise» en tirant un missile Hwasong-15 en mer du Japon et ce à quelques jours d'exercices militaires américano-sud-coréens qui s'annoncent sous haute tension.

La Corée du Nord a confirmé le 19 février avoir tiré la veille un missile balistique intercontinental (ICBM), précisant qu'il s'agissait d'un Hwasong-15 lancé dans le cadre d'un «exercice surprise» après sept semaines d'accalmie, selon l'agence publique KCNA. Ce nouveau tir de missile intervenu dans l’après-midi du 18 février a rapidement été dénoncé par les pays du G7, l'Union Européenne, la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, qui a déclaré que le missile était tombé dans sa Zone économique exclusive.

Lancé depuis l'aéroport international de Pyongyang, le «missile a atteint une altitude maximale de 5 768,5 km et a parcouru 989 km pendant 4,015 secondes avant de toucher avec précision la zone prédéfinie dans les eaux libres de la mer de l'Est de la Corée [mer du Japon]», a fait savoir KCNA. Ces données sont en ligne avec les mesures effectuées par les autorités japonaises, qui avaient évoqué le 18 février un vol d'«approximativement 66 minutes» et une distance d'environ 900 km.

«L'exercice a été organisé soudainement et sans préavis», a encore expliqué KCNA. L'ordre de tir a été personnellement signé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a précisé cette source. Les experts s'étaient interrogés le 18 février sur le type de missile tiré, évoquant la possibilité d'un deuxième essai de Hwasong-17, mais aussi sur l'hypothèse d'un test inédit de missile à combustible solide.

Des exercices militaires américano-sud-coréens sous haute tension

Ce tir de missile intervient au moment où la Corée du Sud et les Etats-Unis s'apprêtent à mener un exercice de simulation, qui doit se tenir la semaine prochaine à Washington, afin de discuter des mesures à prendre en cas d'utilisation de l'arme nucléaire par Pyongyang. Des exercices qui ont provoqué la colère de la Corée du Nord qui a menacé le 17 février de réagir avec une force «sans précédent» aux manœuvres américano-sud-coréennes à venir, y voyant les préparatifs d'un conflit armé.

Le lancement surprise du 18 février est une «preuve évidente» de la fiabilité de la «puissante force de dissuasion nucléaire physique» de Pyongyang, a conclu KCNA.