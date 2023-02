Au moins 1 200 morts dans un violent séisme en Turquie et en Syrie

Un séisme de magnitude 7.8 a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant plus de 1 200 morts au total et des milliers de blessés. Les dégâts sont considérables et plusieurs pays ont déjà proposé ou envoyé de l'aide d'urgence.

Ce 6 février, un violent séisme, de magnitude 7.8, a frappé le sud de la Turquie ainsi que la Syrie. Selon le dernier bilan provisoire annoncé par le président turc Recep Tayyip Erdogan, 912 morts et au moins 5 385 blessés sont à déplorer.

Selon le chef d'Etat turc, plus de 2 800 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds, alors que la Syrie voisine dénombre à ce stade 326 morts et plus d'un millier de blessés dans plusieurs villes dont Alep, dans le nord du pays, mais aussi Hama (centre), ainsi que Lattaquié et Tartous, sur la côte méditerranéenne. De surcroît, un nouveau séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie en fin de matinée le 6 février, selon l'institut sismologique américain USGS.

Selon les images diffusées par les médias turcs et syriens, mais également sur les réseaux sociaux, de nombreux bâtiments se sont effondrés, parfois plusieurs heures après le séisme.

Des infrastructures telles que l'aéroport d'Antioche ont été endommagées. Côté turc, une série d'aéroports sont également touchés.

[ 🇹🇷 TURQUIE ]



🔸 Vidéo d'un bâtiment qui s'effondre à Şanlıurfa, suite au puissant séisme et à ses répliques. pic.twitter.com/X2EOEHzLJI — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 6, 2023

D'autres vidéos montrent l'ampleur de la catastrophe, dans la ville turque de Kahramanmaras.

[ 🇹🇷 TURQUIE ]



🔸 Vidéo impressionnante des dégâts causés par le puissant séisme dans la ville de Kahramanmaraş. pic.twitter.com/6XKnwPmWu6 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) February 6, 2023

Plusieurs gazoducs alimentant la région ont été endommagés, privant les provinces de Hatay, de Kahramanmaras et de Gaziantep de gaz, selon l'organisme public Botas, alors que des intempéries, y compris des chutes de neige, affectent plusieurs régions.

Emergency teams search for survivors in collapsed buildings amid severe weather conditions after a powerful 7.4-magnitude earthquake hit Türkiye's southern provinces on February 6.

At least 284 people were killed and 2,300 others were injured, authorities have said. pic.twitter.com/nFbXvOSnxu — TRT World (@trtworld) February 6, 2023

Selon l'institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 4h17 locales (1h17 GMT), à une profondeur d'environ 17,9 kilomètres. L'épicentre se situe dans le district turc de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul. La Turquie est située sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l'AFP, ainsi qu'au Kurdistan irakien dans le nord du pays à Erbil et Douk. Plus de 50 répliques du séisme ont été enregistrées, selon l'agence gouvernementale turque de gestion des catastrophes.

«Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C'est un appel y compris à l'aide internationale», a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk. Du côté syrien, le président Bachar al-Assad a réuni en urgence le Conseil des ministres afin d'organiser les secours, a rapporté l'agence Sana.

Plusieurs pays proposent de fournir leur aide

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances aux présidents syrien et turc, affirmant partager «le chagrin et la douleur de ceux qui ont perdu leurs proches». Le chef d'Etat a proposé l’aide de la Russie à Bachar al-Assad comme à Recep Tayyip Erdogan.

L'Azerbaïdjan, pays frère de la Turquie, a annoncé l'envoi immédiat de 370 secouristes, selon l'agence officielle turque Anadolu. L'Italie a aussi proposé à la Turquie l'aide de sa protection civile après ce violent séisme.

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a adressé ses condoléances à son homologue turc Mevlut Cavusoglu et au peuple turc, assurant que la France se tient «aux côtés» de ce dernier. Le président Emmanuel Macron a évoqué des «images terribles» et indiqué que la France se tient «prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place».

Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

De la même manière, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit «bouleversé» par l'événement. «L'Allemagne va bien entendu envoyer de l'aide», a-t-il annoncé sur Twitter. Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarcic, a quant à lui annoncé l'envoi immédiat d'équipes de secouristes en provenance des Pays-Bas et de Roumanie.