Le président algérien se rendra en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine en mai

Abdelmadjid Tebboune rencontrera Vladimir Poutine au mois de mai en Russie afin de discuter des relations bilatérales et plus particulièrement des «horizons de la coopération énergétique».

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu, lors d'un entretien téléphonique ce 31 janvier, de programmer une visite d'Etat du dirigeant algérien en Russie pour «le mois de mai prochain», a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. Les deux chefs d'Etat ont évoqué «les relations bilatérales entre les deux pays et plus particulièrement les horizons de la coopération énergétique».

Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine ont également discuté «de la prochaine réunion du grand comité mixte algéro-russe», qui se tiendra lors de la visite du président algérien en mai, dont la date exacte n'a pas été communiquée. Alger et Moscou entretiennent des relations privilégiées de longue date.

En 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint trois milliards de dollars, et ce, en dépit de la pandémie de Covid-19.

La coopération militaire n'est pas en reste. Moscou est un important fournisseur d'armement du plus grand pays d'Afrique par sa superficie.

Le pays le plus peuplé du Maghreb (avec 44 millions d'habitants) est en conflit larvé avec son voisin du Maroc. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues depuis près de deux ans.

Abdelmadjid Tebboune effectuera également durant le mois de mai une visite d'Etat en France, mais la présidence algérienne n'a pas précisé dans quel pays il se rendra en premier.