L'Espagne a de nouveau un ambassadeur au Venezuela

Le diplomate Ramon Santos Martinez entame sa mission d'ambassadeur de l'Espagne au Venezuela. Le dernier ambassadeur avait été rappelé en décembre 2020, lorsque Madrid avait reconnu l'opposant Juan Guaido comme président autoproclamé.

Le diplomate Ramon Santos Martinez a entamé ce 24 janvier sa mission d'ambassadeur de l'Espagne au Venezuela, un poste qui était resté vacant depuis 2020 en raison de tensions entre les deux pays.

L'envoyé espagnol a été accueilli par une haie d'honneur au palais présidentiel de Miraflores, où il doit être accrédité avant d'y rencontrer le dirigeant Nicolas Maduro, selon des images de la chaîne publique Venezolana de Television.

«Nous continuons de resserrer et d'approfondir nos liens de coopération et de respect. Nous continuons d'avancer !», a publié un peu plus tard le président Maduro sur Twitter.

Ramos Santos Martinez, officiellement nommé le 27 décembre, prend la suite de Jesus Silva, précédent ambassadeur espagnol au Venezuela rappelé en décembre 2020 en pleine période de tensions diplomatiques.

L'Espagne fait en effet partie de la cinquantaine de pays à avoir reconnu l'opposant Juan Guaido, qui s'était autoproclamé président vénézuélien par intérim en 2019 malgré la réélection de Nicolas Maduro un an plus tôt.

Les relations s'étaient alors compliquées entre les deux pays, Nicolas Maduro accusant notamment Jesus Silva d'avoir aidé Leopoldo Lopez, un opposant de l'aile radicale, à fuir en Espagne.

Avant d'occuper ce nouveau poste, Ramon Santos Martinez était depuis novembre 2021 Chargé des négociations au Venezuela, le plus haut représentant diplomatique dans le pays en l'absence d'un ambassadeur.