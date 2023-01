205 millionnaires, dont deux Français, réclament un impôt sur les plus riches

Dans un texte destiné aux leaders politiques, 205 membres des plus grandes fortunes mondiales ont proposé, en marge du Forum économique de Davos, une taxation à leur encontre pour lutter contre les inégalités.

En marge du Forum économique de Davos (16 au 21 janvier), une pétition datée du 18 janvier, signée par 205 millionnaires de 13 pays différents, dont deux Français, demande à «mettre fin à l’ère de l'extrême richesse [en] taxant les ultrariches».

Dans un texte à l'attention des leaders politiques, ils alertent en préambule contre une «hausse de la pauvreté [...], un creusement des inégalités [...], la montée du nationalisme antidémocratique, [...] un climat extrême et [un] déclin écologique, [de] profondes vulnérabilités de nos systèmes sociaux [...] et la diminution des possibilités pour des milliards de gens ordinaires de gagner un salaire décent».

«Taxez les ultrariches et faites-le maintenant»

«Vous, nos représentants mondiaux, devez nous taxer, nous les ultrariches, et vous devez commencer maintenant», proposent-ils ainsi. «L'inaction actuelle est très préoccupante», insistent-ils.

«Il n'y a qu'un certain nombre de stress qu'une société peut supporter, seulement un certain nombre de fois où les mères et les pères verront leurs enfants souffrir de la faim tandis que les ultrariches contemplent leur richesse croissante», appuient-ils.

«Taxez les ultrariches et faites-le maintenant. C'est une économie simple et de bon sens [...] c'est un investissement pour notre bien commun», concluent-ils. Les deux Français se nomment Eugénie E. et Jonathan Hallama. L'acteur américain Mark Ruffalo et la petite-nièce de Walt Disney, Abigaïl Disney, font aussi partie des signataires.