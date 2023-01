L'UE demande à Israël réparation pour la démolition de structures palestiniennes qu'elle a financées

L'Union européenne demande, en vain, une compensation financière à Israël pour la destruction de structures et de maisons palestiniennes construites avec l'argent du contribuable européen. Seul le Conseil de l'Europe pourrait prendre des sanctions.

Un groupe de 24 députés européens exigent qu'Israël paie pour la démolition de maisons palestiniennes financées par l'Union européenne. Dans une lettre à l'attention de la Commission de gestion des crises de l'UE, ils ont également protesté dans ce sens contre l'intention d'Israël de démolir des dizaines de maisons dans les villages de Cisjordanie de la région de Masafer Yatta qui ont été construites avec l'aide financière de l'Union européenne ou de ses Etats membres, rapporte Haaretz.

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, a assuré durant le week-end du 7 et 8 janvier que Bruxelles avait demandé à plusieurs reprises à Israël de payer pour ces maisons palestiniennes démolies. Dans leur lettre, les 24 députés se plaignent du gâchis de l'argent des contribuables européens. «En termes financiers, Israël n'a pas assumé les conséquences des démolitions illégales et des violations des droits de l'homme», écrivent les parlementaires cités par Haaretz. Dans sa réponse, Lenarcic affirme que l'UE a toujours condamné «la politique de colonisation d'Israël et les actions illégales prises dans ce contexte», ajoutant que le bloc a demandé à plusieurs reprises qu'Israël «restitue ou compense les actifs financés par l'UE qui ont été démolis, démantelés ou confisqués».

Mais ce n'est pas gagné. Malgré ses sollicitations par les voies diplomatiques et politiques, le commissaire a admis qu'une «liste d'options possibles pour obtenir une compensation d'Israël» doit encore être discutée au Conseil de l'Europe. Il appartient, selon lui, au Conseil, «statuant à l'unanimité, de décider de l'éventuelle adoption de mesures restrictives de l'UE».

Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), au cours des huit premiers mois de 2022, plus de 700 Palestiniens ont été déplacés après que les autorités israéliennes ont démoli ou saisi un total de 590 structures à travers la Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Rien qu'en juillet et en août, Israël a démoli quelque 202 structures, dont 29 avaient été fournies au titre de l'aide humanitaire financée par des donateurs.