Un colonel iranien des Gardiens de la Révolution assassiné près de Damas, Téhéran accuse Israël

L'Iran a mis en cause l'Etat hébreu dans la mort d'un haut gradé du corps des Gardiens de la Révolution, causée par une bombe artisanale non loin de la capitale syrienne, et a promis des représailles.

L'agence de presse iranienne Tasnim annonce ce 23 novembre qu'un colonel des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a été tué le 21 novembre près de Damas par une bombe artisanale imputée à Israël.

«Le colonel Davoud Jafari, un des conseillers iraniens en Syrie et membre de la force aérospatiale des Gardiens, a été tué [le 21 novembre au matin] par les associés du régime sioniste [Israël] avec une bombe artisanale en bordure de route près de Damas», rapporte l'agence de presse, citant un communiqué des Gardiens. «Sans aucun doute, le régime criminel sioniste recevra la réponse adéquate pour ce crime», a ajouté le texte.

Israël (qui n'a pas commenté l'assassinat dans l'immédiat) et la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis ont mené plusieurs raids ces dernières années contre les milices pro-iraniennes en Syrie. Le 9 novembre, un raid a visé dans la nuit un convoi d'armes et de carburant de milices pro-iraniennes près de la frontière avec l'Irak.

Début mars, les Gardiens avaient annoncé la mort de deux haut gradés, les colonels Ehsan Karbalaïpour et Mortéza Saïdnéjad, tués eux aussi dans une attaque israélienne sur le territoire syrien, et menacé de riposter pour les venger.

Israël a justifié à plusieurs reprises ces frappes par la nécessité d'empêcher l'Iran de s'implanter à proximité de ses frontières. L'Etat hébreu mène régulièrement des frappes sur le territoire syrien, comme il l'a fait en octobre avec une série de raids contre la capitale et sa périphérie. Généralement, les frappes israéliennes visent à empêcher, selon les autorités du pays, les transferts d'armes iraniennes à destination du Hezbollah libanais depuis la Syrie.