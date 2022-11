Après la chute d'un missile en Pologne, un renforcement de l'OTAN en Europe de l'Est ? (ENTRETIEN)

Interrogée par RT France, Karine Bechet-Golovko fait le point sur la situation après la chute d'un missile en territoire polonais. Selon elle, l'OTAN pourrait se saisir de cette affaire pour renforcer sa présence militaire aux portes de la Russie.

Karine Bechet-Golovko, professeur invitée à l’université d’Etat de Moscou, est revenue ce 16 novembre pour RT France sur les conséquences de la chute d'un missile en Pologne, qui a tué deux civils.

Si les Etats-Unis et l'OTAN ont pris leurs distances vis-à-vis des accusations du président ukrainien Zelensky pour qui la Russie serait responsable, l'Alliance atlantique pourrait se saisir de l'événement pour renforcer sa présence militaire en Europe, selon Karine Bechet-Golovko. «Le plus important c'est de voir les décisions politiques et militaires qui vont suivre. On voit déjà Stoltenberg lancer l’OTAN vers un renforcement de la présence – notamment en Pologne mais pas seulement – des systèmes de défense anti-aérienne», a-t-elle ainsi estimé, soulignant que ces systèmes étaient sources de conflit entre la Russie et l'OTAN, puisque Moscou considère qu'ils ont un pouvoir offensif.

«Il est tout à fait possible que cette mise en scène extrêmement dangereuse conduise à un renforcement de la présence militaire de l'OTAN et des Etats-Unis aux frontières de la Russie», analyse la professeur, pour qui cela constituerait «déjà en soi est une aggravation du conflit».