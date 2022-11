G20 : AP annonce l'hospitalisation de Lavrov... alors qu'il est tranquillement à son hôtel

L'agence de presse américaine a affirmé que Sergueï Lavrov avait été transporté à l'hôpital pour un problème cardiaque, à son arrivée à Bali. Dans une vidéo où il apparaît décontracté, il conseille aux journalistes «d'écrire plus souvent la vérité».

L'agence de presse AP a publié ce 14 novembre une fake news de haute volée, assurant que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait été emmené à l'hôpital après son arrivée au sommet du G20 de Bali, citant des responsables gouvernementaux et médicaux indonésiens.

«Deux de ces personnes ont déclaré que M. Lavrov était traité pour un problème cardiaque. Les responsables ont indiqué qu'il avait été emmené à l'hôpital Sanglah de la capitale provinciale, Denpasar», précise encore AP dans sa dépêche. Bloomberg a repris la soi-disant information, qui a alors été rapidement diffusée sur les réseaux sociaux.

Les deux médias n'ont pas jugé opportun de confirmer l'information auprès de responsables russes. Or, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Maria Zakharova a publié quelques minutes plus tard une vidéo de Sergueï Lavrov tout sourire, assis en short sur une terrasse.

Faussement annoncé hospitalisé, Lavrov réagit

En quelques mots, le chef de la diplomatie russe balaye les rumeurs sur sa santé et conseille aux journalistes occidentaux «d'écrire plus souvent la vérité». «C'est du fake du plus haut niveau», a commenté Maria Zakharova sur Telegram.