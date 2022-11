«Une société de plus en plus divisée» : Pierre-Emmanuel Thomann sur les midterms aux Etats-Unis

Pierre-Emmanuel Thomann analyse les résultats partiels des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Il fait état d'une société américaine «de plus en plus divisée» qui augure «un affrontement très dur pour les prochaines présidentielles».

Le politologue Pierre-Emmanuel Thomann s'est exprimé durant le JT de RT France du 10 novembre au sujet des résultats partiels des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. «Un score plus serré qu'attendu», d'après lui, mais qui ne devrait pas changer la politique internationale du pays avant le prochain scrutin présidentiel.

Ce spécialiste de géopolitique a estimé que la victoire haut la main de plusieurs candidats clivants témoignait de divisions profondes au sein de la société américaine. Il a par ailleurs considéré que certains des premiers résultats électoraux reflétaient la déception d'une partie des électeurs démocrates à l'aune des deux premières années du mandat de Joseph Biden.

«La société est de plus en plus divisée et il faudra s'attendre à un affrontement très dur pour les prochaines présidentielles», a-t-il résumé.