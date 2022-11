Séoul annonce le déploiement d'avions furtifs après avoir détecté 180 avions de combat nord-coréens

L'armée sud-coréenne a annoncé ce 4 novembre avoir déployé des avions furtifs après avoir détecté la mobilisation de 180 avions de combat nord-coréens, dans l'espace aérien de la Corée du Nord.

«Nos militaires ont détecté environ 180 avions de combat nord-coréens» mobilisés dans l'espace aérien de Pyongyang, a déclaré l'état-major interarmées de Séoul ce 4 novembre, ajoutant avoir «déployé 80 avions de chasse, dont des F-35A». Les avions mobilisés pour les exercices militaires avec les Etats-Unis sont également «prêts» à décoller, selon la même source.

En outre, dans la nuit du 3 au 4 novembre, la Corée du Nord a procédé à un tir de barrage sur une zone maritime «tampon», selon l'armée sud-coréenne, dont un missile balistique intercontinental qui a échoué en plein vol.

Séoul et Washington ont prolongé jusqu'au 5 novembre leurs exercices aériens conjoints, les plus importants jamais réalisés, qui impliquent des centaines d'avions de guerre de part et d'autre.

Pyongyang avait déclaré que la décision de prolonger les exercices aériens était «un choix très dangereux et mauvais» et avait tiré trois missiles balistiques à courte portée le 3 novembre en fin de journée.