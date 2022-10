Poutine : l'Ukraine est devenue un «instrument» de la politique étrangère américaine

Le président russe Vladimir Poutine a échangé le 26 octobre avec les directeurs des agences de sécurité et services spéciaux des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI). Il est notamment revenu sur l'offensive en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a échangé le 26 octobre avec les directeurs des agences de sécurité et services spéciaux des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) par visioconférence. La CEI est une organisation régionale eurasiatique composée de 15 pays, dont neuf ex-républiques soviétiques et vise à favoriser l'intégration économique, politique et militaire.

L'Ukraine, «instrument» de Washington selon Poutine

Au cours de son discours d'inauguration, il a souligné que l'Ukraine était devenue un «instrument» de la politique étrangère américaine, estimant que Washington cherchait à «préserver sa domination» sur le monde par tous les moyens.

Vladimir Poutine a ajouté que le territoire ukrainien, «terrain de manœuvre» des Etats-Unis, avait été «transformé en terrain d'essai pour des expériences [en matière d'armes] biologiques» et que ce pays avait pratiquement perdu toute souveraineté.

Le dirigeant russe a ensuite comparé la menace posée par Daesh et celle posée par le «régime de Kiev» lorsqu'il «dit vouloir obtenir l'arme nucléaire», ou lorsqu'il développe une «bombe sale» (selon des accusations du ministère russe de la Défense démenties par Kiev). Vladimir Poutine a souligné que cette menace ainsi que la formation de cellules combattantes par Kiev constituaient un danger pour le territoire de la CEI.